Vaba päev tulekul? Ära tee midagi- nii arendad ennast kõige rohkem

Kõlab uskumatult, aga tegevusetus võib olla suurepärane viis oma loovust ja tulemuslikkust kasvatada, ütleb New York Times’i Smarter Living lehe toimetaja Tim Herrera intervjuus CBS-le.

“On palju uuringuid, mis näitavad, et jõude- ja laiskusehetki oma ajakavva ja päevarutiini planeerimine võib kummalisel moel sind hoopis tulemuslikumaks muuta,” ütleb Herrera. “Kui lasta oma ajul laiselda ja mõtetel rännata mistahes unistustesse, muudab see meid tegelikult loovamaks, paremaks probleemilahendajaks ning aitab meil leida paremaid ja uudsemaid ideid pikas perspektiivis.”

Olulisem veelgi mitte midagi tegemisest on Herrera sõnul see, et annad endale loa võtta päev vabaks. Uuringud näitavad näiteks, et ameeriklased saadavad ainult 40% vähem e-kirju pühadele jääval esmaspäeval kui tavalistel esmaspäevadel.

Vaba päev olgu vaba

“Me peame aktsepteerima päeva sellisena nagu see on – vaba päevana. Ei ole vaja lugeda e-kirju, ei ole vaja vastata. Maailm ei jää seisma, kui me pole päev otsa telefonides,” rõhutab Herrera.

Ta rõhutab ka millegi sellise tegemise olulisust, mida tavalistel päevadel ei tee. Näiteks söövad vähem kui pooled ameerika peredest regulaarselt koos õhtust ja 20% einetest süüakse autos. Kasuta vaba päeva, et koguneda perega kokku ja einestada koos.

Veel üks võimalus vaba päeva kasutamiseks on nende asjade käsile võtmine, mis on sind häirinud ja und rikkunud – ükskõik kui tühised need ka ei tundu.

“Meil kõigil on asju, mis kukla taga kummitavad, mida me teame, et peaksime tegema, aga oleme mingil põhjusel koguaeg edasi lükanud. Paljud sellistest on tühised väiksed asjad. Kui need tehtud saavad, on selle tulemuseks suur kergendus.”