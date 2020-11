Välimus maksab ka tööturul: ilusamad inimesed saavad parema töö ja palga

Vaid heast tööst ei piisa



Teenustele keskendunud majanduses ei piisa, et inimene teeb oma tööd hästi, ta peab esindama ka brändi. Aastal 2016 läbi viidud küsitluse põhjal on 40% soomlastest kogenud, et välimusel on tööle kandideerimisel olnud mõju. Sealjuures ei erinenud meeste ja naiste kogemused.

Yle eksperimendis kandideerijatele vastuse saatnud tööandjad ei osanud selgitada, miks nad olid ühendust võtnud ainult kauni välimusega kandidaadiga ning teise samaväärse kõrvale jätnud.

Turu ülikooli teadlase I. Kukkoneni sõnul ei ole tööandjatel sageli selgust, millele nende valik põhineb. Värbamise olukorras on tüüpiline, et teatud väliste kriteeriumitega seostatakse kindlaid omadusi. Näiteks peetakse liiga paljastavaid riideid ebaprofessionaalsuse märgiks, saledust seostatakse hea stressitaluvusega ja üle 50 aastased „ei tule muutustega kaasa".

Hea välimusega inimestega seostatakse tavaliselt positiivseid omadusi - neid peetakse ausateks, arukateks ja sotsiaalseteks. Liigselt „sätitud" inimesi võib aga pidada edevateks või pealiskaudseteks.

Diskrimineerimine on ka teadlik

Teadvustamata diskrimineerimise kõrval on tööturul aga ka teadlikku ja strateegilist diskrimineerimist. Teadlik diskrimineerimine seisneb näiteks selles, kui ülekaalulist inimest ei palgata ametisse, mis eeldab head füüsilist vormi. Strateegiline diskrimineerimine on see, kui kliendisuhtlusesse palgatakse noor, kena ja stiilne naine, kuigi tema eelnev töökogemus ei ole nii tugev kui keskealisel mehel.

Kukkoneni sõnutsi toimub kõiki diskrimineerimise vorme tööturul kogu aeg. Ta on mures selle pärast, et välimuse põhjal diskrimineerimine jääb vaid tööle kandideerija probleemiks. Kui lahenduseks on ainult see, et ennast sobivas suunas muuta või paremaid pilte teha, siis see vaid kasvatab välimuse mõju tööturul. Võrdse kohtlemise seadus küll keelab diskrimineerimise erinevate omaduste põhjal, aga välimust seal märgitud ei ole. Kukkoneni sõnutsi võiks välimuse põhine diskrimineerimine olla keelatud ka seaduses.