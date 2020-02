Vana vs uus ehk seitse pinget, millega iga juht peab hakkama saama

Viimastel aastatel väidetakse, et vanamoodne, autokraatne „käsi ja kontrolli" juhtimismudel on oma aja ära elanud ning inimeste juhtimisele tuleb läheneda uuel moel. Täpsete juhiste andmise asemel tuleks alluvatelt küsida avatud küsimusi. Ning plaanidest jäigalt kinni pidamise asemel peaksid töötajad uue info ilmnemisel eesmärke muutma. Oma sisetunde asemel peaks juht otsuste langetamise andmetele tuginema jne, jne.

Vanamoodsat juhtimismudelit nimetavad autorid traditsiooniliseks ning uut juhtimismudelit arenevaks. Autorite kinnitusel peitub suur väljakutse selles, et praeguses keskkonnas peavad juhid mõlemat mudelit samaväärselt hästi valdama. Raskustesse satuvad nii ainult autoritaarse mudeli rakendajad, sest nii äri olemus, tehnoloogia kui ka töötajate ootused muutuvad selle mudeli rakendamiseks liiga kiiresti. Kuid samamoodi tupikus on ka juhid, kes ei suuda parimat tulemust eesmärgiks seada, ainult kuulavad teisi ega jaga kunagi käsklusi ega kasuta oma võimupositsiooni, vaid jagavad seda mõõdutundetult teistele.

Üle maailma sadu juhte hõlmanud uuringus leidsid autorid juhtide seitse põhilist pingeallikat, mis tekitavad märkimisväärset stressi, sest juhid sageli ei tea, milliseid oskusi ning käitumist konkreetses kontekstis rakendada.

1. Ekspert vs. Õppija

Traditsioonilises juhtimismudelis ehitavad juhid oma karjääri mingil alal sügavaid oskusi arendades. Organisatsioonid eeldavad, et nad teavad mida teha ja suudavad hoobilt muutusi juhtida.

Arenevas juhtimises peavad liidrid mõistma, et nende ekspertiis, teadmised on piiratud ning nad peavad olema valmis teistelt õppima. Eriti selgelt avaldub see digitaalsetest teadmistes.