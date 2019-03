Värbamisekspert: mitte kõik praegused juhid ei ole võimelised liikuma 20. sajandi juhtimisviisidest 21. sajandi omadesse

21. sajandi juhtimisviisid on tema kinnitusel mis on tagasihoidlikumad, praktilisemad, pööravad vähem tähelepanu hierarhiale ja on palju kaasavamad.

Ārste-Avotiņa ütles, et aina rohkemates projektides palutakse neid appi lahendusi leidma, mitte ainult juhtivtöötajat leidma.

„Kliendid väärtustavad selgelt nõuandeid ekspertidelt, kes investeerivad rohkem aega kliendi unikaalse olukorra mõistmiseks ja viivad pakutavad väljakutsed kokku turul olemasolevate talentidega," selgitas Ārste-Avotiņa.

Amrop nõustab maailma kõige dünaamilisemaid ja kiirema arenguga ettevõtteid Leaders For What’s Next (tippjuhid, kellel on kogemust ka piiriüleste ning rahvusvaheliste turgudega) identifitseerimisel ja positsioneerimisel. 1977. aastal asutatud Amrop tegutseb Aasias, Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika riikides ning Ameerikas. Umbes 80 kontoriga ligi 50 riigis on Amrop üks maailma suurimaid tippjuhtide sihtotsingufirmasid.

1993. aastal asutatud Amrop Eesti klientide hulka kuuluvad Ekspress Grupp, Eesti Raudtee, Operail, Baltic Workboats, HKScan, R-Kiosk Estonia, PKN Orlen, Circle K, IF, Tallinna Sadam, Sorainen, SEB ja paljud teised.