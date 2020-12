Värbamisekspert selgitab: mida saab juht teha, et värbamine oleks lihtsam?

Olulised sammud

Kasaku sõnul on kõige tähtsam värbamisel profiilikirjeldus, kus on kogu info, mida värbaja vajab. Ühtlasi aitab see ka juhil enda jaoks kõik läbi mõelda. "Küll aga võib selle koostamine olla tüütu ning aeganõudev ja tihtipeale ei taha juhid tegeleda eneseanalüüsiga, mis on tegelikult juhi jaoks väga oluline," räägib ta.

Samuti peaks juht aru saama, millised on värbamisprotsessi osad, mida värbamisspetsialist või -agentuur läbi viib. Kasak soovitab agentuurist täpsemalt järele küsida, milline kogu värbamisprotsess välja näeb ning milliste kandidaatidega on suheldud, kuidas neid leitakse, kes sellega tegeleb. Samuti viia end kurssi, kuidas värbamisega tegelev inimene juhti ning meeskonda kandidaadile müüb - kui juht pole sellega kursis, võib sellega endale töövestlusel karuteene teha.

Tähtsaim ressurss peitub olemasolevas meeskonnas, kelle peaks värbamisprotsessi kindlasti kaasama. Näiteks tasub esimese vooruna kindlasti teha praktiline ülesanne, et näha ära, kas inimene üldse tahab süveneda ning kas ta võtab kandideerimist tõsiselt. Kasaku sõnul ei oska tihti inimesed end CV-s kirjeldada nii nagu tarvis ning tõeline olemus tuleb välja just praktilise ülesande käigus, millega saab hinnata mitmeid tegureid. Ülesande koostamisse tasub kaasata kogu meeskond ning koos mõelda välja, millised on aktuaalsed probleemid osakonnas või ettevõttes, mis vajaksid lahendust.

Kasak rõhutab, et just oma töötajate hoidmine ja kaasamine on värbamisprotsessis kõige olulisem - mida paremini juhid oma meeskonda, seda lihtsamaks ja paremaks muutuvad värbamisprotsessid.

Teine viis kaasata meeskonda, on lasta neist kirjutada lugusid. "Kui oled oma inimeste üle uhke ja näitad seda ka teistele, on see inspireeriv," räägib ta.

Ka juht ise peaks võtma avalikult sõna ning pidama silmas, et avalikult sõnavõtmine ei ole meeleheitlik, vaid näitab juhi tugevust, kindlust ja julgust.

Kõige raskem on juhtida iseennast

Juhina on Kasaku suurimaks eeskujuks John C. Maxwell, kelle raamatut "Liidrite kuldaväärt tarkus" ta igal juhil lugeda soovitab. "Juhtidel ja ettevõtjatel pole mugavustsooni ja peab kogu aeg arenema," selgitab ta, miks soovitab Maxwelli juhtimisõpetustega tutvuda.