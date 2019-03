VIDEO | Bigbanki äsja määratud uus juht kriisi tulekust: me olemegi täna juba kriisis

"Mõnes mõttes oleme me täna juba kriisis," tõdes Länts ning tõi selle kinnituseks välja kolm põhjust.



"Kui Danske lahkub ning Nordea sisuliselt on juba lahkunud, siis meie tarbijate ja ettevõtete jaoks on laenu muutunud viimasel ajal pigem kallimaks," rääkis Länts, lisades, et olukorra lahendamisele ei aita kindasti kaasa ka eelmise valitsuse otsus reklaamiseaduse osas, mis oluliselt piirab laenuteenuste reklaami. Eelkõige on see keelatud teles ja raadios ning väga oluliselt piiratud teistes kanalites.

"See ei võimalda erinevatel pankadel oma laenutooteid tutvustada ning vähendab konkurentsi," rääkis Länts.

Teisena tõi Länts välja demograafilised prognoosid. Kui praegu on meil pensionäri kohta kaks töötajat, siis aastal 2050 1,3. Läntsi sõnul proovime me seda juba aastaid lahendada läbi teise pensionisamba. "Mina ei usu, et vähenevat töötajaskonda on võimalik lahendada läbi säästmise," lausus Länts.

Kolmanda põhjusena tõi ta välja meie madala riigivõla ning valitsuse tahtmatuse laenu võtta olukorras, kus intressid on maailmas kõige madalamal tasemel. "Ma ei pea seda mõistlikuks,lausus ta.

Bigbanki juhatuse liikmetena jätkavad finants- ja tehnoloogiavaldkonna eest vastutav Sven Raba ning riskivaldkonna eest vastutav Mart Veskimägi. Juhatuse neljas liige Pavels Gilodo lahkus Bigbankist 28. veebruaril.

„Martin Länts on ennast Bigbankis tõestanud võimeka juhina,“ selgitas panga nõukogu esimees Parvel Pruunsild. „Vastutusvaldkondade ümberjagamise tulemusena võttis ta enda kanda põhirolli panga filiaalide juhtimisel kõikides tegevusriikides, mistõttu panga nõukogu kinnitas ta ka uueks juhatuse esimeheks.“