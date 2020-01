VIDEO | Tahad teada kas inimene sobib tööle? Juhtmed pähe ja mõõtma

Täna hommikul oli Kultuurikatlas üles pandud väike kohverlabor, mis sisaldas tuleviku personalijuhtimise ja -värbamise tehnoloogiat: EEG “kiivrit” ja arvutit. Arvutis jooksis spetsiaalne programm, mis esitas testitavatele küsimusi ja näitas pilte. Testitavateks olid Unistuste Tööandja konverentsile kogunenud tipp- ja personalijuhid.

Kogu protseduur võttis vaid viis minutit ühe inimese kohta. Vastuseid analüüsisid lisaks arvutile ka firma Trizma Neuro neuroteadlased Nikolaos Dimitriadis ja Matteo Venerucci, kes on samal viisil endaloodud tarkvara algoritme testinud juba ligi tuhande juhi peal kümnetes riikides.

Kuigi firma Trizma Neuro on ühena esimeste seas maailmas välja töötanud kokku viie juhtmiskompetentsi mõõtmise, testiti Tallinnas vaid kahte juhtide jaoks peamist omadust: emotsionaalset ja analüütilist empaaatiavõimet ja stressiolukorrast taastumise kiirust. Kuigi neurouuringu tulemused on alati personaalsed, siis seniste tulemuste põhjal on põhjust öelda, et EEG testimine annab näiteks empaatiavõime mõõtmisel 80% juhtudest madalamad näidud kui traditsioonilisel viisil läbiviidavad testid.