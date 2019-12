Videod ja visualiseerimine ehk soovitused, kuidas lumehelbekeste põlvkonna töötajatega hakkama saada

Siiski väidab Dorsey, et Z ja Y põlvkond (1977/1981 – 1995) on paljuski erinevad. Olulisim märksõna, millega ta kirjeldab Y-põlvkonda, on „hilinenud täiskasvanuiga“. See tähendab, et neil tulevad kõik elu olulised verstapostid hiljem: tööle asumine, iseseisva elu alustamine, abiellumine jne. Dorsey rõhutab, et Z ja Y põlvkonda on kasvatatud üsna erinevalt.

Sellest tulenevalt ka väike põlvkondadevaheline intriig, mis võiks kõiki juhte julgustada tööle võtma väga noori inimesi: The Center of Generational Kinetics väidab, et Z põlvkond on see, kes muudab maailma. Ta ennustab, et juba järgmise 5-10 aasta jooksul võib juhtuda see, et paljud Z põlvkonnast lähevad Y põlvkonnast ette.