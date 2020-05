Vii oma internetiäri uuele tasemele! Edu Akadeemia juht õpetab, kuidas internetis edukas olla

Olnud eriolukord näitaks ettevõtjatele väga ilmekalt, kui oluline on olla oma äriga kohal internetis. Poodide sulgemine pani ka need inimesed, kes seni on eelistanud osta füüsilistest poodidest, ostlema internetist, kuulama loenguid webinaride vahendusel, osalema live’ides ning online koolitustes. Kuidas aga edukalt oma äri internetis esitleda? Seda selgitab Edu Akadeemia juht Roland Tokko juba täna õhtul kell 19.00 toimuvas webinaris.

25.05 kell 19:00-20:30 toimuval tasuta webinaril osalemiseks vajalik registreerumine - tee seda SIIN.

Oska rääkida lugusid

Kõige tähtsam on Roland Tokko sõnul just lugude rääkimise oskus. Lood paeluvad inimesi, on meelelahutuslikud ja õpetlikud. Internetis oma lugu rääkides ei soovita Tokko rääkida keeruliselt, kasutades keerulisi võrdlusi või sõnu – tee keerulised asjad võimalikult lihtsaks, mitte vastupidi.

Üks olulisemaid asju, mida kõik tipptasemel esinejad on välja toonud, on ka see, et kindlasti ei tohiks esinedes mängida kedagi teist - seda on kohe läbi näha ja see ei kõla usutavalt. Ole sina ise ja ära püüa olla keegi teine. Ning mis peamine – peaks uskuma sellesse, mida sa teed ning omada siirast soovi kuulajaid või lugejaid aidata ning neile väärtust pakkuda.

Online esinemine kui omaette kunst

Paratamatult muudab online esinemised keerulisemaks see, et ei ole füüsilist publikut, kellega suhelda ja kelle nägudelt emotsioone lugeda. Siin soovitab Roland Tokko võtta appi kujutlusvõime – kujuta ette, kellele sa räägid.

Sama kehtib ka vastupidi – online esinemised on võõrad ka publikule ning et nendega kõige paremini suhestuda, vaata otse kaamerasse ja ära unusta ka tausta, et see oleks vaatajale häiriv ega kaootiline. Parim taust oleks lihtsalt neutraalne või seotud sinu äri, koolituse või webinariga.

Platvormid, mis aitavad sul oma sõnumit edastada

Õnneks on internetis abiks mitmeid vorme, kuidas videosid edastada ning milliseid programme kasutada, et töö oleks kõige efektiivsem. Parim viis jagada videosid on kindlasti Youtube’is, Wistias ja Vimeos. Populaarsust on kogunud ka Facebook live’id, kus saab vaatajatega reaalajas suhelda ning mida saab ka hiljem järele vaadata. Vebinari jaoks parimad programmid on Webinarjam ja Zoom. Detailsemaks õpetamiseks soovitab Tokko aga Kajabi programmi. Üks-ühele kohtumisteks ja grupicoachingute jaoks on parim kasutada Zoomi.

Peamine on pakkuda kliendile väärtust

Kuid mis peamine, on Tokko sõnul tähtis välja uurida kliendi probleemid ja soovid, see loob suurema väärtuse kui ükskõik mis esinemisoskus. Kui sa suudad lahendada enda kliendi probleemi ja ta usaldab sinu tooteid ja teenuseid, pakud talle väärtust ja ta tunneb su vastu huvi.

Seega on klientidega suhtlemine tegelikult teadlik protsess, mille nimel tasub vaeva näha. Viimaseks sammuks jääbki teha pakkumine, millest on raske keelduda ning muidugi anda ka garantii.

Tagasiside juba sarnasel vebinaril osalenutelt:

Hull oled, et nii hea vebinari tasuta teed!!!!

Selge, lihtne, informatiivne. Igaühe jaoks, kes esineb - hädavajalik vaatamine.

Nii tore, et soovid siiralt inimesi aidata, seda on päriselt ka näha!

1,5 tundi energiat üleval hoida - kuidas sa suudad seda?

Väga hästi kulutatud aeg. Super suur aitäh!

Epp Kärsini tagasiside:

"Tänu Rolandi samm sammult lahti seletamisele jõudsin minagi oma esimese webinarini. Ja kui alguses tundus see hirmutav, siis täna pigem julgustan teisigi seda proovima. See on lihtne, mugav ja annab rohkem võimalusi."

Vebinaril osalemiseks vajalik eelregistreerumine SIIN.