Viis asja, mida igaüks olenemata ametist oma töös väärib

Me investeerime suure hulga oma ajast, energiast ja tähelepanust tööle. Seetõttu ei tähenda, et oleksime liiga valivad või nõudlikud, kui eeldame, et meil peaks tööl olema:

1. Turvaline ja toetav töökeskkond

See on elementaarne. Sa peaksid tundma tööl ennast turvaliselt ja toetatuna. Sa peaksid saama tööl olla sina ise ning mitte muretsema selle pärast, et sind ei austata või et organisatsioonikultuur on mürgine ja keegi võib sulle halba soovida.

2. Juht, kes panustab sinu arengusse

Otsene juht peaks olema sinu suurim liitlane karjääris. Ta peaks olema kursis sinu soovide ja professionaalse arengu plaanidega ning pakkuma vajalikku tuge ja juhendamist alati kui võimalik.

Kui tunned, et sinu ülemus õõnestab sinu saavutusi, kritiseerib ebakonstruktiivselt või ei tunne mingit huvi sinu arengu vastu, siis tea, et väärid paremat.

Juht ei pea olema sinu suurim fänn, aga ta peaks vähemalt sinuga ühes paadis olema.

3. Mõistmine, et elu on ka väljaspool tööd

Töö on osa elust, aga siiski ainult osa. See pole kogu elu ja tööandja peaks seda mõistma. Lõputud sõnumid ja e-kirjad, kui meeskond teab, et oled ära, takistused ja kurtmised, kui pead tegelema kiire perekondliku hädaolukorraga, süütunde tekitamine, kui lähed lõpuks väljateenitud puhkusele.

Need on asjad, millega ei peaks pidevalt tegelema, vaid tööandja peaks toetama elu väljaspool tööd.

4. Sinu panuse väärtustamine

Iga töö on väärtuslik. Sinu töö on olemas põhjusega. Hoolimata konkreetsest ametist, on su panus ettevõttesse vajalik ning see tähendab, et sa ei peaks kunagi tundma ennast väärtusetuna.