Viis ettevõtte ürituse ideed lisaks jõulupidudele ja suvepäevadele

Oma töötajate saatmine koolitustele on kulukas ning selle väärtus tihti ettearvamatu. Samas leidub kindlasti organisatsioonisiseselt inimesi, kes on mõnes valdkonnas kogenumad ning kelle teadmised kuluksid ka teistele ära. Regulaarsete ettevõttesiseste minikonverentside korraldamine, kus esinejateks on oma töötajad, kes räägivad teemadel, mis enamikku puudutavad, annab hea võimaluse inimestevahelist kommunikatsiooni parandada, kogukonnatunnet tekitada, esinemisoskust arendada ning läheneda probleemidele uue nurga alt.

Milliseid sündmuseid saab lihtsa vaeva ja väikese eelarvega korraldada, loe edasi Brandemi blogist.