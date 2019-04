Viis küsimust, mida peaks endale uuel töökohal läbikukkumise vältimiseks esitama

Sinu edu sõltub tõenäoliselt inimestest, kelle üle sul ei ole otsest võimu, nii et tuleb luua liite. Et selles edukas olla, tuleb mõista uue organisatsiooni maastikku ning õppida sellel liikuma. Kellel on võim ja mõju? Kelle toetus on kriitilise tähtsusega ning miks? Kui mõistad, kes on oluline, saad keskenduda ka nende toetuse tagamisele. Tavaliselt ei piisa selleks ainult headest suhetest. Peab mõistma teiste eesmärke ning kuidas saad nende eesmärkide saavutamisel aidata. Vastastikune kasu on liitude loomiseks kõige kindlam alus.

Kuidas mõned kiired võidud saavutada?

Üleminekuprotsessis juhid ergutavad inimesi kiirete võitudega- need on organisatsiooni kiired, käegakatsutavad olulised paranemisilmingud. Kui need on hästi tehtud, suurendavad nad sinu usaldusväärsust, kiirendavad õppimist ning annavad sulle loa organisatsioonis ka suuremaid muutusi läbi viia. Nii et pead tuvastama kõige paljulubavamad võimalused kiirete, positiivsete mõjudega muutuste tegemiseks ning need võimalikult tõhusalt ja efektiivselt läbi viima.

Mis oskusi on oma ametis arenemiseks tarvis?

Nagu juhtimisasjatundja Marshall Goldsmith on öelnud: „See mis tõi sind siia, ei vii sind edasi". Oskused ja võimed, mis sind karjääri sellesse punkti tõid, ei pruugi olla need, mida on tarvis uue rolli edukaks täitmiseks. Lisaks on väga lihtne jääda mugavusstsooni lõksu. Ehk teisisõnu, oma ametis edukas olemiseks tuleb läbi teha personaalne areng.

See ei tähenda, et sa ei võiks kohe edukalt alustada, kuid mida varem sa mõistad, millised on need uued oskused mida sul oma ametis tarvis on, seda parem. Kui sa selle olulise asjaga hakkama ei saa, vähenevad edasised karjäärivõimalused.

Esita endale neid küsimusi regulaarselt. Võta iga nädala lõpus 30 minutit ning analüüsi, kas vastused on jätkuvalt selged või on toimunud mingeid muutusi.