Viis sammu, kuidas värbamist edukalt digitaliseerida

Värbamise digitaliseerimist võib võtta kui projekti ja igal projektil peab olema keegi, kes selle eest vastutab. Aga selleks, et projekt kulgeks sujuvamalt, oleks soovitav moodustada juhtrühm, kes hakkab kogu protsessi ettevõttes läbi viima. Projekti juhtrühma võivad kuuluda erinevate üksuste juhid, võimalusel IT-juht või kaasata kohe alguses isegi juhtkonna liikmeid, et nad oleksid kogu protsessist teadlikud. Mida rohkem on ettevõtte erinevate üksuste juhid kaasatud, seda edukam on projekti läbiviimine! Tihti on personaliosakondades vähe inimesi ning napib abikäsi. Ka siinkohal on olemas lahendus - tasub valida teenuspakkuja, kellel on kogemusi ja võimekust värbamise digitaliseerimise projekti panustada.

3. Samm - Planeeri ja ajasta

Ajastamisel on kõige olulisem küsimus - millal on ettevõttes nö „värbamise kõrghooaeg"? Kui see küsimus on saanud vastuse, siis tuleks sealt hakata tagasi arvutama, kui palju võiks meie ettevõttes värbamistarkvara kasutuselevõtuks aega kuluda. Iga tarkvara juurutamine võtab oma aja ja kindlasti ei tasu seda jätta viimasele hetkele. Selleks ajaks, kui on „värbamise tipphooaeg" käes, peaks antud süsteem olema kõigil juba selge. Näiteks paljuski hooajatöölistest sõltuvad tootmisettevõtted nagu pagari,- liha- ja joogitööstused, tegelevad värbamistarkvara juurutamisega tavaliselt sügis-talvisel perioodil, et kevadiseks värbamishooajaks kogu ettevõttega valmis olla.

4. Samm - Loo soodne pinnas muutusteks

Tarkvara kasutusele võtmine on ettevõtte jaoks vanade harjumuste muutmine, mis võib osutuda parajaks väljakutseks. Selleks, et oma meeskonda efektiivselt kaasata, on vaja panna ennast nende kingadesse ja mõista ning selgitada, kuidas antud tarkvara nende elu lihtsamaks teeb. Kui näiteks värbamisse on kaasatud osakonnajuhid, siis nende töö muutub kordades lihtsamaks, sest enam ei ole tarvis välja printida kümneid ja kümneid CV-sid ning vastata värbaja korduvatele e-mailidele, sest kõik tegevused saab mugavalt ja läbipaistvalt sooritada ühtses värbamistarkvaras. See on juhile selge ajavõit, tänu millele saab ta keskenduda rohkem oma põhitööle.

5.Samm - Kaasa juhtkond ja saa nõusolek