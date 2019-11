Viis viga mõtlemises, mis su asjadega toimetuleku võime tapavad

Tavaline on tunne, et oled terve päeva midagi teinud, kuid valmis ei ole midagi olulist saanud. Loomulikult ei pea olema tulemuslik robot, kel iga sekundi kasutamine on optimeeritud, kuid siiski tahab suurem osa meist olla efektiivsed ning asjad tehtud saada. Esimene samm selleks on aru saada, millised on need peamised mentaalsed vead, mis ei lase meil keskenduda ning mõtestatud tegevust lõpule viia, kirjutab doktorikraadiga endine kliiniline psühholoog Alice Boyes Harvard Business Review blogis.

Siin on viis sellist põhilist viga:

1. Sa ülehindad oma igapäevast keskendunud oleku aega

Pikaajalised loomingulised projektid, strateegiline mõtlemine ning oskuste ning suhete arendamine nõuavad palju keskendunud tähelepanu. Üsna lihtne on optimistlikult arvata, et sul on tööks terve päev või seitse pikka tundi ning sa planeerid oma prioriteedid sellest eeldusest lähtuvalt. Paraku võtavad e-meilid, nõupidamised, kohtumised, telefonikõned ning kiired küsimused meil kontoris väga palju aega. Uuringud on näidanud, et inimesel on päeva jooksul vaid tund ning 12 minutit sellist aega, mil ta saab segamatult keskenduda.

Kui teadvustad, kui vähe aega sul keskendumist nõudva töö jaoks tegelikult on, saad karmikäelisemalt oma prioriteedid paika panna. Ning ennast väliste segajate vastu kaitsta. Kui sul on 60-90 minutit aega, püüa keskenduda suurtele eesmärkidele ( kuigi võib olla kiusatus tegeleda ajatundlikuma rutiinse tööga).