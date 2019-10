Stiilne mööblivalik sinu üritusele

Different rendib erinevate ürituste jaoks mööblit ja aksessuaare. Olgu tegemist pulma või sünnipäevapeoga – nende laiast tootevalikust leiab endale sobiva igaüks.

Different sai alguse, kui üks ettevõtte juhtidest oma pulma korraldas. Tähtsa päeva jaoks õiget mööblit leida polnudki nii kerge, seega tekkis kahel naisel idee pakkuda midagi uut ja huvitavat. Nende tootevalik on mitmekesine, alustades pisidetailidest, nagu eri värvi söögiriistad ja pokaalid, ning lõpetades peo jaoks vajaliku mööbliga, sealhulgas postamendid, muruseinad jms. Samuti on võimalik rentida mitmesuguseid aksessuaare.

Olenevalt atmosfäärist on võimalik pidada väga erinevaid pidusid. Olgu selleks siis glamuurne pulm, hubane aiapidu või sünnipäev, firmaüritus, seminar vms. Kogenud naised annavad kindlasti nõu ka peokujunduse osas. Loomulikult pakutakse ka paigaldus- ja transportteenust. Kõik on läbirääkimiste küsimus.

Hindade pärast ei tasu samuti muretseda, need on Differentis turu keskmised. Ettevõtte ühe juhi Jevgenia Verbini sõnul ei pea eelarve hiiglaslik olema, et pidu esteetiliselt ilusaks muuta. Tuleb lihtsalt väikseid detaile osavalt kasutada.

Kui külalised end eriliselt tunnevad, püsivad peomälestused veel pikalt meeles. Different hoolitseb selle eest, et need mälestused ikka meeldivad oleksid.

