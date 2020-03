E-nädal toob sooduspakkumisi enam kui sajalt e-poelt!

Esmaspäevast pühapäevani, kuni 5. aprillini, toimuval E-nädalal pakuvad sadakond Eesti E-kaubanduse Liidu liiget ja e-poodi märkimisväärseid soodushindu, kingitusi või tasuta tarnet. Aktsiooni eesmärk on toetada kohalike e-kaupmeeste tegevust, julgustada inimesi Eesti e-poodides ostlema ning turgutada seeläbi löögi alla sattunud kaubandussektorit. Kõik pakkumised on koondatud lehele delfi.ee/pakkumised.

Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuhi Tõnu Vääti sõnul on e-ostlemine viimastel nädalatel hoogustunud. „Mugav ja tänast olukorda arvesse võttes ka tervist hoidev e-ostlemine näitab kasvutrendi. Kaupmeeste ühiselt korraldatud E-nädalalt leiavad endale sobivad pakkumised nii raamatukoid kui spordihaid, aga ka need, kes seavad kevadsuviseks hooajaks korda oma koduaeda, plaanivad teha remonditöid ja need, kes vajavad tehnikat-elektroonikat kodukontori või kaugõppe korras koolitöö korraldamiseks,“ sõnas Väät. „Tänu üle-eestilisele pakiautomaatide ja kullerite võrgustikule, saab valdavalt tellitud kaubad kontaktivabalt kohale toimetada,“ lisas ta.

Mõistik viis ostlemiseks

Täna kehtivaid piiranguid ja käitumisoovitusi arvesse võttes on e-ostlemine kõige mõistlikum viis, kaupade soetamiseks sest:

- Ostude tegemisest ei pea sa kodust lahkuma, ja mööde poode jooksma, vaid saad mugavalt võrrelda tooteid diivanilt lahkumata.

- E-poodides on sageli suurem kaubavalik kui tavapoes, mis tähendab et võid leida enda jaoks sobivama toote.

- E-ostlemine on sageli ajasäästlikum, sest sa ei pea ühest poest teise sõitma, et kaubavalikuga tutvuda ning tooteid võrreldes.

- Tooteid saad tellida otse koju või siis sulle sobivasse pakiautomaati. Suur osa Eesti e-poode toimetab tellitud toote sinuni kontaktivabalt mõne päeva jooksul.

- Pea meeles, et võid oma ostust taganeda 14 päeva jooksul.

- Kodumaistest veebipoodidest ostes saad vajadusel e-poega suhelda eesti keeles.

E-nädalal osalevad nii tuntud aga ka väiksemad e-poed ning esindatud on mitmed kategooriad sh ehituskaubad, mööbel, sisutuskaubad, rõivad, raamatud, elektroonika, tehnika.

Tutvu valikuga E-nädala pakkumistest, mis kehtivad 30.03-05.04 SIIN.