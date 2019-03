IEO - Kas uus trend krüptotööstuses?

Paar nädalat tagasi kirjutasime lähemalt ühisrahastusel põhinevatest ICO’dest, selgitasime kuidas need töötavad ning vaatasime, mida toob tulevik. 2019. aastal on aga pead tõstmas uus trend – IEO ehk Inititial Exchange Offering. Uurime lähemalt mida see endast kujutab, mis on selle eelised ja puudused ning kuidas nendest osa võtta.

Mis on IEO’d ja kuidas need töötavad?



IEO on paljudel viisidel sarnane ICO’ga. Nii IEO’d kui ka ICO’d võimaldavad idufirmadel või ettevõtetel müüa märke ehk token’eid investoritele, kes soovivad projekti rahastada. ICO’de puhul on vastaspooleks arendaja, samas kui IEO’de puhul võivad alustavad ettevõtted alustada raha kogumise protsessi, tuginedes kampaania lõpuleviimisel ühele või mitmele vahetuspunktile (inglise k. exchange).

IEO ajal peavad investorid saatma raha otse vahetuspunkti rahakotti või nutilepingule, mis omakorda saadab token’id kasutajatele. Seega vastutab vahetuspunkt nutilepingu haldamise ja automaatprotsessi eest, mis võtab vastu raha vastutasuks token’ite eest.

IEO eelised ja puudused



Jõuame põhjuseni, miks IEO’d on kasulikud. Üks IEO peamisi eeliseid on see, et see pakub lihtsamat protsessi arendajatele või idufirmade esindajatele, kes soovivad oma esimest ICO’t käivitada. Eduka ICO läbiviimine võib olla vaevarikas ja keeruline ülesanne. Seega, tuginedes vahetuspunktide kogemustele, mis tagavad token’ite müügi õigeaegselt ja turvaliselt, on arendajad ja idufirmad kaitstud paljude peavalu tekitavate probleemide eest. Teine suur eelis on see, et enamik vahetuspunkte nõuab kasutajatelt rahapesu tõkestamisega seotud kontrolli (inglise k. Anti-Money Laundering ehk AML) ja sealhulgas kontrolli oma kliendi tausta kohta (inglise k. Know Your Customer ehk KYC). Seetõttu ei ole arendajad enam kohustatud seda kontrolli ise läbi viima.

Lühidalt öeldes on IEO’d väga kasulikud nii projekti arendajatele kui ka vahetuspunktidele. Enamiku investorite jaoks võib token’ite ostmine mainekast krüptovahetuspunktist olla olulise tähtsusega, eriti arvestades pettuste levikut ICO maailmas. Vahetuspunktide jaoks tähendab see oma hoolsuskohustuste täitmise puhul rohkemat kokkupuudet ja paremaid suhteid token’ite ostjatega.

Veel üheks vahetuspunktide eeliseks on IEO’de edukas lõpuleviimine. See toob tavaliselt kaasa märkimisväärsed võidud ning samuti uued ja potensiaalselt eksklusiivsed turud. Selle tulemusena suureneb likviidsus, mis on üks olulisemaid külgi iga vahetuspunkti puhul.

Ükskõik kui head võivad IEO’d olla, pole need täiuslikud. IEO peamisi puudusi esindab asjaolu, et token’itest kasulõikajad peavad toetama krüptovahetuse hüvitiste maksumust ning selleks on tavaliselt suured tasud. Token’ite omastajad peavad kandma ka kõik token’itega seotud turunduskulud.

Miks peaks kasutaja osalema IEO’s?



Kasutaja vaatenurgast on peamisteks eelisteks see, et ei pea ennast kaks korda registreerima, saab osaleda ICO’s, millel on väga vähene pettuseoht ning turule on lihtne ligipääsetavus.

Kuna IEO’d kaasavad kasutaja, kes juba on liige (omab kontot), on osalemine sujuv ilma tarbetute KYC- ja AML-protseduurideta. IEO puhul lisatakse uued token’id kõikide olemasolevate token’itega vahetuspunkti rahakotti. See muudab ükskõik kellele kontodevahelise saldode ülekandmise väga lihtsaks. Nagu eespool mainitud, on ICO’d tavaliselt kõrge riskitasemega protsessid.

Kuidas osaleda IEO’s?



Esimene samm IEO’s osalemiseks on leida üks (IEO’d on väga haruldased). Tõenäoliselt teavitatakse Sind nende vahetuspunktide uudiskirjade kaudu kus Sinul kontod on. Kuna IEO’d ei piirdu ainult ühe vahetuspunktiga, siis tasub uurida, millised vahetuspunktid on osalejad, et leida parim võimalik tehing. Kui oled otsustanud, milline vahetuspunkt on Sinu jaoks parim, registreeri ennast, kinnita konto ja läbi kõik vajalikud KYC/AML kontrollid.

Järgmises etapis tuleb kontrollida, milliseid krüptovaoluutasid aktsepteeritakse. Ei ole mingi üllatus, et Bitcoin ja Ethereum on kaks kõige enam aktsepteeritud krüptovaluutat, mida kasutatakse nii ICO’de kui IEO’de puhul. Kui IEO algab, siis saada vajalik või soovitud summa krüptot vahetuspunkti. Token’id peaksid saabuma õigeaegselt Sinu vahetuspunkti rahakotti.

Kokkuvõtteks



Siiani oleme näinud platvorme nagu Kickstarter. Krüptovaluutade eduga jõudis maailm ICO’de hulluseni ning nüüd näib, et IEO on järgmine suur asi.

Kuigi see võib olla tõsi, kuna IEO’del on tõepoolest potensiaali aidata ICO’de “rikutud” mainet taastada, pole endiselt veel olemas täiuslikku ühisrahastamismehhanismi. Siiski ei saa eitada, et IEO’l on mitu unikaalset eelist võrreldes ICO’ga, mis võiksid isegi piisavad olla, et seda tööstust taaselustada.

Silvia Põld

Vigil Capital