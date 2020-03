Online-is ostlemise varjatud plussid

Kõigil meist on rahakoti vahel mõni erksat värvi boonuskaart. Iga kord poest ostes, laseme teenindajal selle läbi lüüa ja tihtipeale koguneb märkamatult kaardile hea hulk raha. Tegelikult saab samamoodi teha ka online-is ostes.

Bonusway on loonud teenuse, mis võimaldab teenida boonuseid ka internetist ostes. Teenusel on juba üle 5 miljoni kasutaja rohkem kui 15 riigis.

Cashback-leheküljed on väga populaarsed nii Kesk-Euroopas, Skandinaavias kui ka Venemaal. Lõpuks hakkab trend vaikselt ka Baltimaadesse jõudma. Casback tähendab Bonusway süsteemis boonuseid, mida kogutakse ostude tegemisel. Juba 10 euro täitumisel on võimalik see reaalse rahana enda kontole kanda.

Bonuswayl on üle 500 koostööpartneri nagu Booking.com, Aliexpress, Asos, Hotels.com, iHerb jpt. Teenuse kasutamine on äärmiselt lihtne – kasutades tasuta äppi või minnes Bonusway lehelt soovitud e-poodi. Kusjuures boonus on vaid mõne kliki kaugusel ja laekub sinu kontole pärast ostukorvi kinnitamist. Boonused võivad olla kuni 10% sinu ostust. Lisaks pakutakse eripakkumisi ja eksklusiivseid diile. Kindlasti tasub seda kasutada reisides, sest kui broneerid hotelli läbi Bonusway ja Booking.comi, siis 1000-eurose ostu puhul teenid tagasi 4% ehk 40 eurot oma majutuse pealt.

Kuidas see käib?

Kokkulepped koostööpartneritega tagavad rahalise toetuse, kui kasutajad teevad ostud läbi Bonusway. Rahalisest toetusest maksab Bonusway oma kasutajatele vastavalt kogutud summad ja tegelikult nii lihtsalt see käibki.

Bonusway on sulle täiesti tasuta. Lihtsalt lae alla äpp või registreeri kodulehel www.bonusway.ee ja alusta rahakogumisega.

Järjest rohkem ostetakse asju internetist. Kui sina oled üke neist, kes tihti online-is ostleb või hotelle broneerib, siis võta see üks minut, et end registreerida ja alusta rahateenimist pikkadeks aastateks. Ära jäta oma raha vedelema!

Ühine Bonuswayga ja teeni oma esimeselt ostult 3 eurot boonust.