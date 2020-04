Kõik vastused robotniidukitega seotud küsimustele

Robotniidukid võtavad oma kontrolli alla üha enam murupinda, vabastades inimesi ühest tüütust tööst. Kui oled mõelnud endalegi robotniiduki soetada, saad siit vastused küsimustele, mis esimese hooga tekivad.

Kas iMOW niidab ka vihmaga?

iMOW on varustatud vihmasensoriga, mille tundlikkust on võimalik muuta selliselt, et iMOW niidab lausvihmaga või lõpetab niitmise esimeste vihmapiiskade tuvastamisel.

Kas iMOW töötab kallakutel?

iMOW 632 seeria mudelid niidavad kuni 45% kaldega kallakutel ja iMOW 422 seeria mudelid kuni 40% kallakutel. Viimasele mudelile on võimalik paigaldada raskemad esirattad stabiilsuse ja kallakutel niitmise võimekuse parandamiseks.

Kas iMOW sobib kõigisse aedadesse?

iMOW on tõeline tööloom. Olenevalt seadme tüübist ja muru omadustest suudab ta niita kuni 5000 m² suurusi pindasid. Kui murupind on ebaühtlane ja liigendatud, vaatab edasimüüja selle meelsasti üle ning leiab parima lahenduse.

Mis saab niidetud murust?

iMOW on multšimisfunktsiooniga niiduk ega vaja murukogumiskorvi. Niitmise ajal peenestab see murulibled multšimistera abiga väikesteks tükkideks ja jätab bioloogilise väetisena niidetud pinnale.

Kuidas käitub iMOW muruservadega?

Pehmed madalad servad (nt maapinnaga samal tasapinnal terrassid või teerajad) piiratakse kaabliga nii, et iMOW lõikab muruserva puhtalt ja täiuslikult. Kõvade servade (nt seinad või kõrged terrassid) juures paigaldatakse iMOW nii, et see sõidab nii lähedalt kui võimalik piki serva.

Kas iMOW saab niita kaht erinevat pinda?

Jah, kui need on omavahel piirdekaabliga ühendatud või kui teisel krundil on veel üks dokkimisjaam. Pead siis iMOW-i ainult ümber tõstma.

Millised on esimesed sammud robotniidukiga iMOW?

Pöördu lähima ametliku STIHL-i edasimüüja poole individuaalse nõustamise jaoks. Kui oled sobiva iMOW-i mudeli välja valinud, saab edasimüüja teha plaani niidetava pinna kohta. Ta aitab ka piirdekaablit paigaldada ja dokkimisjaamale ideaalse koha leida. Seejärel saate koos iMOW-i programmeerida ja stardivalmis seada.

Dokkimisjaama kate kaitseb niidukit liigse vihma eest.

Kas võib tekkida rikkeid teiste elektrooniliste seadmetega?

iMOW-i piirdekaabel saadab välja rikkevaba signaali, seega ei häiri see teisi signaale.

Kas iMOW võib ka öösel niita?

Jah! iMOW on väga vaikne ja seetõttu sobib ka öisel ajal niitmiseks.

Kui sageli iMOW niidab?

Niitmisplaani võid koostada ise või koostatakse see automaatselt. Võid oma soovi järgi kindlaks määrata, kas iMOW peab niitma ainult siis, kui oled kodus, või näiteks ainult öösiti. iMOW niidab seega iseseisvalt ja niiduplaani järgi.

Kuidas käitub iMOW takistustega?

Põõsad, peenrad, puud või teised paiksed aiaosad saab piirdekaabli abiga välja jätta. Kui iMOW märkab mõnd teist planeerimata takistust, nt aiatoole, tuvastab ta oma katte all asuvate sensoritega, millises suunas ta saab takistusest kõige paremini mööda sõita.

Millised on iMOW-i turvaseadised?

Robotniiduk iMOW on varustatud erinevate sensoritega: niipea kui keegi üritab seadet üles tõsta või puudutab seda, seiskub iMOW kohe. Manuaalne stoppnupp pakub lisaturvalisust. Peale selle saad iMOW-i nii seadistada, et seda saab kasutada ainult isikliku PIN-koodiga.

Kas saan IMOW-i niidukit käsitsi kontrollida?

Jah, väljavõetava juhtkonsooli abiga saab MI 6 seeria robotniidukit juhtida ka käsitsi. Spetsiaalset LCD-ekraani saab kõigi ilmastikutingimustega lihtsasti lugeda.

Kuidas on niiduk kaitstud varguse vastu?

Kõigil iMOW-i mudelitel on alarm, mis aktiveerub, kui seade üles tõstetakse. iMOW-i saab seadistada nii, et see töötab ainult siis, kui enne on sisestatud PIN-kood. C-mudeli korral on veel võimalus, et saad e-kirja või tekstisõnumi, kui iMOW tõepoolest ärandatakse. Peale selle saab iMOW-i äpi kaudu näha seadme asukohta.