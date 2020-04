Kümme viidet, kuidas hooldada akuseadmeid

Olgu see hekilõikur, mootorsaag, trimmer või muruniiduk, iga STIHL-i tööriist on ehitatud, toetudes aastakümnetepikkusele aia- ja metsatööriistade arendamise ning kasutamise kogemusele, mida on nüüdseks kogunenud juba rohkem kui 90 aasta jagu.

Iga tööriist sobib kõige paremini nendeks töödeks, milleks ta on mõeldud. Samamoodi on akutööriistadega. STIHL-i akud on toodetud aia- ja metsatööriistade vajadusi silmas pidades, seetõttu ei koorma ükski valikus olev seade akut liigselt ning sellega võib muretult mitu aastat tööd teha. STIHL on maailma juhtivaid akudel töötavate aiatööriistade tootjaid ning iga päev pööratakse suurimat tähelepanu kasutajamugavusele, kvaliteedile ja ergonoomikale.

Akutööristadega töötamisel ja nende hooldusel on mitmeid soovitusi ja nõuandeid, mida tuleks silmas pidada.

Soovitused akutööriistadega töötamisel

1. Puhtad tööriistad vajavad vähem energiat. Kui kogu mustus on tööriistalt eemaldatud ja see töötab takistusteta – näiteks akusae puhul on juhtplaat puhas ning kett korralikult õlitatud või trimmeri trimmipea pöörleb vabalt –, on masina töötamisel vähem masinasisest hõõrdumist. See tähendab, et kulub vähem energiat. Sellega vähendatakse seadme komponentide kulumist. Mootoril ja erinevatel masinaosistel on vähese hõõrdumise tõttu kergem ringi käia, mis omakorda võimaldab ühe akutäiega kauem tööd teha.

2. Lase niisketel või märgadel akudel korralikult ära kuivada. Kui aku saab töötamisel märjaks või mustaks, tuleb see lihtsalt puhastada ja kuivatada. Selleks lülita seade välja, eemalda aku ja puhasta see niiske lapiga. Seejärel pane aku kuiva ja varjulisse kohta kuivama. Kuivamise ajal ei tohi panna midagi aku avaustesse ega ühendada ühtegi asja aku metallist ühendusklemmidega. Kui aku metallist ühendusklemmid on määrdunud, puhasta need ettevaatlikult pehme harjaga. Sama kehtib ka laadijate kohta.

3. Mõista oma aku laadimisindikaatorit. Akul asetsevad neli LED-tulukest näitavad tavaolukorras aku laadimistaset, kuid samas on võimelised näitama ka muud informatsiooni, kui akus või seadmes on mõni viga. Et indikaatorilt infot saada, piisab vaid indikaatornupu vajutamisest. LED-tuled lähevad umbes viieks sekundiks põlema, näidates aku laadimistaset. Kui ainult üks LED vilgub roheliselt, tähendab see, et aku on tühi. Rohelised LED-tuled näitavad aku laadimistaset ka aku laadimise ajal. Kui laadimise ajal ühtegi LED-i ei põle, on aku täis. Kui aga LED-tuled põlevad või vilguvad punaselt, on akus või seadmes viga.

Üks punane LED põleb: aku on liiga külm või liiga kuum. Kui aku on liiga külm, peab aku aeglaselt üles soojendama, viies selle näiteks tuppa. Akut ei tohi soojendada küttekeha peal! Kui aku on liiga kuum, tuleb see maha jahutada. AL 300 ja AL 500 laadijatesse on sisse ehitatud jahutussüsteem, mis akut laadimise ajal jahutab.

Kolm punast LED-i põlevad: seadme (näiteks trimmeri) mootor on liiga kuum. Enne töö jätkamist lase seadmel jahtuda.

Kolm punast LED-i vilguvad: seadme mootoris või elektriskeemis on viga. Seade tuleb viia STIHL-i autoriseeritud esindusse, kus viga spetsiaaltestritega tuvastatakse ja parandatakse.

Neli punast LED-i vilguvad: akus on viga. Ka sellisel juhul peaks aku viima autoriseeritud esindusse, kus viga tuvastatakse.

4. Mõista oma akulaadija indikaatorit. Kui aku on asetatud laadijasse, algab laadimisprotsess automaatselt. Laadijal olev LED-tulukesega indikaator viitab laadija töörežiimile.

Laadija LED põleb sekundiks roheliselt ja seejärel sekundiks punaselt: see näitab, et laadija teeb vooluvõrku ühendamisel süsteemikontrolli ning kõik on täiesti normaalne.

Laadija LED põleb roheliselt: akut laetakse.

Laadija LED vilgub punaselt: laadijas on viga. Laske akulaadija autoriseeritud edasimüüjal üle vaadata.

LED ei põle, kuigi laadija on vooluvõrku ühendatud: kui aku on täis laetud, lülitub laadija automaatselt välja.

STIHL-i akude laadimisajad eri laadijatega on leitavad internetist. NB! Tegelikud laadimisajad võivad mõningal määral tabelis toodud näitajatest erineda, sest laadimisaeg võib sõltuda aku temperatuurist (liiga kuuma akut jahutatakse enne jne).

AR PRO seeria Li-ion aku: pinge 36 V, mahtuvus 31,9 Ah, võimsus 1148 Wh

5. Akut tuleb õigesti laadida. Aku laadimine toimub kõige paremini temperatuurivahemikus 0 kuni +40 kraadi. Akut, mis on liiga külm või liiga kuum, ei ole võimalik laadida. Kui aku on pärast pikka tööperioodi liiga kuum, aitavad STIHL-i laadijad, millel on jahutusfunktsioon (AL 300 ja AL 500), kiiresti aku temperatuuri laadimiseks õigesse vahemikku viia. Lisaks on liitiumioonakudel üks eriline tunnus, nimelt on nad võimelised väga kiiresti laadima. See tagab selle, et aku laetakse kiirelt kuni 80-protsendilise mahutavuseni täis, et saaksite tööd poolelijäänud kohast kiiremini jätkata.

6. Lühikesed laadimisajad on samuti võimalikud. STIHL-i akusid on võimalik probleemideta ka lühiajaliselt, näiteks mõni minut, laadida, kui seadmega on vaja teha viimased liigutused, kuid aku sai just tühjaks. Akude lühiajalised laadimissutsakad ei mõjuta mitte mingil määral aku mahutavust või võimekust ja see on ka testimistega tõestatud. See tähendab ühtlasi seda, et aku võib laadijast iga kell välja võtta ja sellega tööd teha, olenemata aku laetusastmest.

PRO seeria väike aku: pinge 36 V, mahtuvus 7,8 Ah, võimsus 281 Wh

7. Aku liigset tühjenemist ei pea kartma. Tänu STIHL-i akudele sisseehitatud akuelemendi pinge kontrollsüsteemidele ei pea kartma aku liigset tühjenemist, mis muudel juhtudel võib põhjustada märkimisväärset kahju akuelementidele. Kontrollsüsteem ei lase akuelementidel nii tühjaks minna ja lülitab aku enne liigset tühjenemist välja. Tavaliselt juhtub see siis, kui aku laetusprotsent langeb 20-ni.

8. Akud säilitavad oma täieliku mahutavuse isegi kiiretel ja lühikestel laadimistel. Aku laadimine kiirlaadijaga ei mõjuta aku eluiga mitte mingisugusel määral. Aktiivne ja kontrollitud aku jahutussüsteem laadimisel tähendab, et aku on laadimise ajal ka kaitstud. Akud laetakse kiirelt kuni 80-protsendilise täituvuseni ja viimased 20 protsenti laetakse madalama pingega, et akuelemendid oleksid optimaalselt täis ega toimuks „ülelaadimist“, mis võib põhjustada akuelementide mahutavuse kadu. Seda kõike kontrollib laadija kontrollsüsteem. STIHL-i akusid on võimalik laadida mitusada korda, ilma et nad kaotaksid midagi oma ettenähtud mahutavusest.

9. Akut tuleb ka töövälisel perioodil õigesti hoiustada. Kui soovid akut töövälisel ajal hoiustada, tuleks see seadmest eemaldada ning asetada kuiva ja varjulisse kohta. Kui akut ei kasutata pikema aja jooksul, on soovituslik panna see hoiule laadimistasemega 40–60 protsenti, millele vastavad laadimisindikaatoril kaks rohelist LED-i. Akut tuleks hoiustada kuiva ja puhtana ning panna see elektrit mitte juhtivasse pakendisse (näiteks pappkarpi), mis kaitseb akut ühtlasi vee ja niiskuse eest. Hoiustada võiks kinnises ruumis, nii et aku poleks lastele kättasaadav. Sobiv hoiustamistemperatuur on –10 kuni +50 kraadi.

10. Õige aku valimine STIHL-i akutööriistale. Kui oled otsustanud soetada omale STIHL-i akutööriista, soovitab STIHL-i esindus alati optimaalset seadme ja aku komplekti. Aku valik oleneb suuresti ka tehtavatest töödest ja seadme soetamise eesmärgist. Alati ei ole mõistlik valida kõige võimsam aku. Olenevalt tööst võib oluliseks määrajaks olla näiteks seadme väiksem kaal, mispuhul on mõistlik valida väiksema mahutavusega aku, mis on ka kergem (vähem akuelemente). Kui võtta näiteks akuga hekipügaja, siis väiksema ja kergema akuga on seda tööriista oluliselt mugavam ja lihtsam kasutada. See-eest akutööriistad, mis vajavad rohkem energiat, näiteks puhurid ja saed, on mõistlik varustada võimsamate akudega. Kui valid akut, mõtle kindlasti ka sellele, kas seda on võimalik tööpauside ajal kiirelt laadida või kas sellega on vaja pikemat aega järjest tööd teha (kodust või laadijast eemal). Paljudel juhtudel on ka kaks kerget akut ahvatlev võimalus.

