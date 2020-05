Murutrimmerdamise ABC

Aias on alati midagi teha. Eriti kevadsuvisel hooajal. STIHL-i trimmerid ning rohu- ja võsalõikurid pakuvad igaks tööks vajalikku paindlikkust. Anname mõningad juhendid õige lõikevarustuse valimiseks ning ka muid nippe ja trikke lihtsaks ning efektiivseks tööks murutrimmerite ja rohulõikuritega.

Mis aga on nende kahe tööriista vahe? Murutrimmerid on mõeldud peenraäärte korrastamiseks, puude ja põõsaste ümbruse trimmerdamiseks või mõne muu objekti ümbruse niitmiseks. Ehk siis pigem kasutamiseks väiksematel pindadel, iluaianduses ja väikeaedades nii-öelda viimase lihvi andmiseks. Rohulõikurid on pigem mõeldud suurematele pindadele ja suurematesse aedadesse ning kohtadesse, kus hein veidi üle kasvab või kust iga nädal ei niideta. Rohulõikurid on oma olemuselt murutrimmerist võimsamad ja suuremad tööriistad, millel on rohkem kasutusvõimalusi.

Õige lõikevarustuse valimine

Igaks tööks on olemas oma töövahendid, nii on see ka lõikevarustuse puhul. Et õiget varustust valida, anname alljärgnevalt ette spikri ja räägime lõikevarustuse kasutamisest. Lõikevarustust on olemas nii pärast muru niitmist viimase lihvi andmiseks kui ka suurte ja harvahooldatavate pindade korrastamiseks.

Lõikevarustuse paigaldamisel tuleb kindlasti järgida kasutusjuhendit, kuid on mõned kindlad reeglid, millest tuleb igal juhul kinni pidada. Rusikareegel on see, et alati tuleb kasutada konkreetsele lõikepeale vastavat lõikekaitset. See mitte ainult ei kaitse kasutajat lenduvate objektide ja pritsiva taimemahla eest, vaid hoiab ka lõikeseadet vigastuste eest. Näiteks trimmikaitsetel on küljes tamiilinuga, mis hoiab trimmitamiili alati optimaalse pikkuse peal, pikem trimmitamiil tekitab lisakoormuse reduktorile ja sidurile, samuti ei suuda mootor töötada täispööretel, kuna ringiaetavat massi on ettenähtust oluliselt rohkem.

Saeketaste ja teiste metallist lõiketerade puhul on lõikekaitse eesmärk kaitsta ülekandesüsteemi ning kasutajat vale nurga alt tuleva löögi suhtes, kaitse takistab ketta kasutamist sellise kohaga (näiteks ülekandevõlli kõrval), kus võib tekkida liigne jõud ülekandevõllile ning kasutaja kätele. Seega on ülioluline jälgida õigete kaitsete kasutamist eri töödel. Erinevate kaitsete ja lõikevarustuse kombineerimisest ning valimisest saab palju infot STIHL-i esindustest ja edasimüüjate juurest üle Eesti.

NB! Enne uue trimmitamiili kasutuselevõttu pane tamiil likku.

Metallist lõiketerasid on võimalik ka teritada, seda saab teha ise kodus kasutusjuhendit järgides või tuua terad STIHL-i hooldustöökotta, kus spetsiaalset terituspinki kasutades taastatakse lõiketera parim teravus. Trimmipeade puhul on loomulik, et trimmitamiil kulub. Trimmitamiile on saadaval erineva jämedusega, alates 1,6-millimeetristest ja lõpetades 3,3-millimeetristega. Igale trimmipeale on olemas suurusele vastava jämedusega tamiil. Trimmipeale sobib tavaliselt 2–3 erineva läbimõõduga tamiili. Peenem tamiil trimmerdamiseks ja heaks niidutulemuseks, jämedam tamiil konkreetseteks niitmistöödeks. Trimmipeade täitmine oleneb mudelist. AutoCut C mudeleid on võimalik täita ilma trimmipead avamata ehk siis trimmitamiil keritakse trimmipeasse, kasutades selleks ettenähtud kerimisratast. SuperCuti, AutoCuti tavalised ja DuroCuti trimmipead tuleb täitmiseks avada, see aga ei ole keeruline. PolyCuti lendteradega trimmipeal piisab nugade vahetamiseks ainult kolme poldi väljakeeramisest. Täpset tamiilide ja trimmipeade sobivust seadmele ning erinevatele töödele tasub uurida omale lähimast STIHL-i esindusest.

Kuidas vahetada trimmitamiili?

Enne töö alustamist

Enne töö alustamist tuleks kontrollida ja üle vaadata oma tööala ning jälgida mõningaid ohutuspunkte.

- Akutööriistu kasutades veendu, et akud on laetud ja töökorras. STIHL-i akudel ja tööriistadel on LED-indikaatorid, mille märguannetest saab teada aku ja tööriista töövalmidusest või mõnest tehnilisest probleemist.

- Akutööriistade kasutamisel kehtivad samasugused ohutusnõuded nagu bensiinimootoriga tööriistade puhul. Akutööriistad on oma võimsuselt samasugused nagu bensiinimootoriga tööriistad.

- Akutööriistad on küll peaaegu hooldusvabad, kuid neid peab sellegipoolest niidetud murust ja heinast puhastama.

- Ära käivita bensiinimootoriga tööriista siseruumides või teistes halva ventilatsiooniga kohtades, heitgaasid on tervisele väga ohtlikud!

- Jälgi pinnast oma jalge all, ole eriti ettevaatlik, kui maapind on märg ja ebatasane. Samuti jälgi, et tiheda rohu sees ei oleks oksi, kände ega kive, mille taha võib komistada.

- Töötavale trimmerile, rohulõikurile või võsalõikurile ei tohiks teine inimene tulla lähemale kui 15 meetrit. See on piisav vahemaa, et lenduvad objektid ei saaks kõrvalseisjaid vigastada. Samuti tuleb seda vahemaad jälgida näiteks autode või akende läheduses niitmisel.

- Kontrolli, et tööriist on täielikult töökorras. Asjad, mida kontrollida, on toodud kasutusjuhendis. Näiteks gaasipäästiku takistustevaba töö või kandetrakside korrektne pikkus ja kõrgus.

- Pärast tankimist käivita masin vähemalt kolme meetri kaugusel tankimiskohast, et ei tekiks olukorda, kus maha valgunud kütus võib süttida masina käivitamisel tekkivast sädemest.

- Tihedas taimestikus või võsas töötamisel jälgi, et lahkumisrada töökohast oleks alati ohutu, näiteks kui peaks juhtuma, et masin puutub mesilaspesa.

Segukütusel töötavad mootorseadmed vajavad oma tööks õiges vahekorras bensiini- ja seguõlisegu. STIHL-i seadmetel on soovituslik kasutada STIHL-i seguõli, kuna ainult nii saab kindel olla, et masinates on kasutusel testitud ning toimiv seguõli. Nii tagatakse seadmete pikk eluiga ja parim võimsus töötamisel. Muude seguõlide kasutamine võib mootorit suurel määral kahjustada. STIHL-i seguõlide suhe kütusega on 1 : 50 ehk üks osa õli ja 50 osa bensiini. Seega viie liitri segukütuse jaoks on vaja 100 ml seguõli. Tankimisel on STIHL-i seadmete paagi täitumist lihtne jälgida, kuna kütusepaagid on läbipaistvad. Ülevalgumise vastu on võimalik kasutada ka spetsiaalseid kiirtäiteklappe.

Iseenda kaitsmine töö ajal

Üle ja ümber ei saa jällegi turvavarustusest, mida mitte ei tuleks, vaid PEAB kasutama. Lisaks nägemisele ja kuulmisele on oluline kaitsta ka keha, käsi ning jalgu. Riietuse valimisel tuleb jälgida, et see oleks vastupidavast ja tugevast materjalist ning tihedalt vastu keha, kuid pakuks siiski laialdast liikumisvabadust. „Lohvakad“ riided võivad lihtsasti põõsaste külge kinni jääda. Töö ajal ei tohiks kanda salli, ehteid ega muid rippuvaid esemeid. Pikad juuksed tuleks samuti korralikult patsi siduda.

Pea- ja näokaitse – peale kaitseprillide tuleb kasutada kaitsevisiiri. Visiir kaitseb lenduvate objektide eest, prillid taimemahla eest. Metsas töötamisel on hea kasutada visiiriga turvakiivrit.

Kuulmekaitse – visiiridel on tavaliselt kõrvaklapid küljes. Kui kasutatakse ainult prille, siis lisakõrvaklappide kasutamine on bensiinimootoriga seadmete puhul hädavajalik. Kõrvaklappe on erineva mürasummutusvõimega, alates 103-detsibellise ja lõpetades 108-detsibellise müra summutamisega. Töö läheb alati lõbusamalt, kui saab muusikat kuulata, selleks on STIHL-il Bluetoothi kõrvaklapid, mille saab ühendada näiteks nutitelefoniga.

Käed – töökindad peaks olema mugavad ja vastupidavad, soovitatavalt nahast. STIHL-i valikus on olemas ka spetsiaalsed FS Ergo võsalõikamise kindad, millel on sõrmenukid kaitstud eriti tihedas võsas töötamise jaoks.

Jalad – nagu ülal mainitud, peaksid tööpüksid olema tihedalt ümber jalgade, paksust ja tugevast materjalist ning mugavad. STIHL-i tootevalikus on olemas spetsiaalsed võsalõikamise püksid FS TriProtect, mis pakuvad ideaalset kaitset niitmistöödel. Neisse on võimalik paigaldada ka põlve- ja säärekaitsmed näiteks kivisel pinnal töötamiseks. Tööjalanõud peaksid olema samuti tugevast materjalist ja head haardumist pakkuva tallaga. Ideaalselt sobivad säiteks turvakummikud.

Õiged töövõtted

Õige niidutehnika ja masina tasakaal on pika tööaja puhul koormusevabaks tööks üliolulised. Õige niidutehnika kasutamine võimaldab saavutada suurepäraseid niidutulemusi. Niidutehnika on võimalik selgeks saada väga kiiresti, juba esimesest korrast alates, kui STIHL-i niiduseadme kätte võtate. Põhimõtteliselt tuleb niitmise ajal seadet kiigutada poolkaares vasakult paremale ja tagasi, samal ajal ise tasakesi edasi liikudes. Järgnevalt aga mõned tehnilised soovitused suuremate pindade kiiremaks niitmiseks.

* Tavaline niitmine – kuna lõikevahend pöörleb vastupäeva, on paremalt vasakule minev lõikeliigutus kõige tavalisem. Ühtepidi niites on eeliseks see, et niidetud materjal langeb juba niidetud alale.

* Niitmine kõrges rohus – kõrge rohu niitmisel on hea teha kaks lõikeliigutust vastupidistes suundades. Vasakult paremale niidetakse maha taimestiku pealmised osad ja paremalt vasakule tagasi tulles niidetakse taimestik maapinnalt maha. Nagu ikka, niidetud materjal langeb juba niidetud alale.



* Suured ja tasased pinnad – lihtne nõks: jaga suur niiduala ruutudeks. Alusta iga ruudu niitmist väljastpoolt sissepoole.

* Kallakutel niitmine – niida ribahaaval, see niitmismeetod on väga kasulik kallastel niitmisel. Alusta niitmist kallaku põhjast ja paralleelselt kallakuga, niida üks riba ära ning seejärel naase mööda niidetud osa järgmise riba algusesse. Niidetud materjal jääb niidetud alale.

* Takistuste ümbert niitmine – trimmipeaga niitmine on üks parimaid viise puude ja põõsaste ümbruse puhastamiseks ilma teisi taimi kahjustamata. Kui mitu puud või põõsast kasvab koos, on enne suurema ala niitmist soovitatav nende ümber ring puhtaks niita. Seda on väga lihtne teha, kasutades lõikekaitset puutüve kaitsmiseks. Lihtsalt aseta lõikur kaitsme tagumise servaga vastu puutüve ja kasuta seda ringi niitmisel juhikuna. Nii jääb puutüve koor täiesti terveks.

