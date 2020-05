Tõelised lõike- ja pügamismeistrid sinu aias

Hekkide pügamiseks on enam-vähem kaks sobivat aega, varakevadel enne hekitaimede kasvu algust ja suvel juulis-augustis. Et aiatöid korralikult teha saaks, läheb tarvis õigeid tööriistu.

Pügamismeister STIHL HSA 26





Uued STIHL HSA 26 põõsa- ja murukäärid muudavad põõsad ning muru servad täiuslikuks. Sel eesmärgil on tööriist varustatud kahe STIHL-i kvaliteetse lõiketeraga, mida saab lihtsasti ja ilma tööriistadeta vahetada: põõsaste tera lõikab mõlemalt küljelt ja on eriti efektiivne dekoratiivpõõsaste lõikamisel just tänu tilgakujulistele teradele. 12 cm laiune murutera tagab muru servade lõikamisel täpsed tulemused.

HSA 26 ergonoomilise kujuga käepide ja ideaalselt tasakaalustatud raskuskese võimaldavad tööriista mugavat ja ohutut kasutamist põõsaste ning hekkide, samuti muru lõikamisel ja peenraäärte trimmimisel. Tööriist on osa uuest akusüsteemist STIHL AS, mis mõeldud aiaomanikele ja iluaednikele. Lisaks põõsa- ja murukääridele sisaldab see süsteem ka uut GTA 26 oksasaagi. Seda akusüsteemi on STIHL-il plaanis veelgi laiendada. 10,8 V liitiumioonaku ja laadija ühilduvad kõigi süsteemi tööriistadega. Mugavaks ja käepäraseks hoiustamiseks ning transportimiseks on HSA 26-l praktiline kandekott.

Mitmekülgne ja käepärane

STIHL HSA 26 akutoitel põõsa- ja murukääridel on ühes tööriistas kaks funktsiooni: põõsaste ja hekkide dekoratiiv- ja kontuurilõikamine ning muruservade lõikamine. Uue disainiga tilgakujulist ja 12 cm laiust murutera ja 20 cm pikkust põõsaste pügamise tera saab vahetada lihtsasti ja täiesti ilma tööriistadeta.

Kerge ja ergonoomiline disain

HSA 26 on märkimisväärselt kerge. Rohuteraga varustatult kaaluks see koos akuga ainult 0,9 kg. Libisemiskindel käepide ja ideaalselt tasakaalustatud raskuskese tagavad tööriista täpse juhtimise ning optimaalse lõiketulemuse.

Praktiline ja mugav pakend

Kahe lõiketera ja seadme jaoks on olemas praktiline kandekott, millega on tööriista mugav nii hoiustada kui ka transportida. Lisaks on kotis piisavalt ruumi akule ja laadijale.

Uus akusüsteem

Käepärased STIHL HSA 26 põõsa- ja murukäärid on osa uuest STIHL-i akusüsteemist STIHL AS. Süsteem on suunatud aiaomanikele ning sisaldab lisaks põõsa- ja murukääridele ka uut GTA 26 oksasaagi. 10,8 V liitiumioonaku energiasisaldus on 28 Wh. Nii aku kui ka laadija AL 10 ühilduvad kõigi sama süsteemi tööriistadega. Tööriistad on saadaval eraldi või komplektina koos aku ja laadijaga.

Kerge ja vastupidav! 12 cm laiuse murutera ja akuga kaalub HSA 26 ainult 0,9 kg. Täislaetud akuga saab lõigata ja trimmida kuni 80 minutit. Aku olekut saab lugeda LED-indikaatorilt.

Kokkuvõtteks

Tee äärte ja peenraäärte trimmimine on lihtne.

Terasid on lihtne vahetada. Murutera ja põõsaste pügamise tera saab kiiresti ja ilma tööriistadeta vahetada. Kahepoolsed tilgakujulised terad teevad parima lõiketulemuse.

Kvaliteetne 20 cm pikkune põõsastera on ideaalne põõsaste ja hekkide pügamiseks.

Praktiline ja mugav kandekott, kus sees kogu varustus.

Lõikemeister STIHL GTA 26 oksasaag





Aku jõul töötav STIHL GTA 26 veenab oma mobiilsuse ja väikese kaaluga (koos akuga AS 2 ainult 1,4 kg). Seetõttu on saag mitmekülgselt rakendatav abiline puude ja põõsaste pügamisel, aga ka meisterdamisel ning laudade ja prusside lõikamisel. Seade sobib krundi- ja aiaomanikele ning on huvitav ka hobimeistrimeestele.

Tõhus ja veenev

GTA 26 oksasaag lõikab oma 10 cm pika juhtplaadiga ka suurema läbimõõduga oksi ja prusse täpselt ning puhtalt. Seade pakub ketikiirusega 8 m/s suurt lõikevõimsust ja on juba seetõttu eriti tõhus tööriist. Oma 10,8 V võimsusega liitiumioonakuga saab saag hakkama kuni 80 lõikega, mille läbimõõt on 4 cm. Sealjuures on GTA 26 vaikne, müratase on väiksem kui 85 dB/A.

Kiire ja täpne

GTA 26 puhul on kasutusel STIHL ¼" PM3 saekett. See lõikab kiiresti, täpselt ja puhtalt nii aias, ehitusel kui ka hobitöödel.

Ergonoomiline ja mugav

GTA 26 pakub oma tasakaalustatud keskpunkti, ergonoomilise kuju ja väikese vibratsiooniga suurt töömugavust. Lõiketööd, mis muidu on aeglased ja väsitavad, saab seega korda ajada kiiresti ja suurema vaevata. Sealjuures jääb juhtplaat tänu seadme asümmeetrilisele ehitusele alati otse kasutaja vaatevälja. Paindlik ja rohkem kui 90 kraadi võrra kallutatav kaitsekate tagab täiendava turvalisuse.

Uus akusüsteem aiaomanikele

Uudne akusaag GTA 26 on osa uuest STIHL-i akusüsteemist AS 2. Süsteem on suunatud aiapidajale ja hõlmab akusae kõrval ka uusi põõsakääre HSA 26. 10,8 V aku on energiasisaldusega 28 Wh. Aku ja laadija AL 10 ühilduvad mõlema seadmega ning teiste seadmetega, mis järgnevad süsteemi täiendusena. Seadmed on saadaval nii ühekaupa kui ka komplektis aku ja laadijaga.

Kokkuvõtteks