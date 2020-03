2018. aastal Bitcoini kokku ostnud "vaalad" hoiavad oma varusid

Firma Hodl Waves uurib Bitcoini liikumiskiirust ning nad jälgivad, kui suur osa koguvarust aasta jooksul ringluses on. Viimase aasta jooksul on kasutuses olnud 41,6% olemasolevast digivaluutast. Enam kui 21% koguvarust on paigal püsinud juba üle 5 aasta, 14,4% oli viimati ringluses 3-5 aasta jooksul, 8 protsenti jäi seisma 2 aastat tagasi ning 15% oli viimati ringluses 12-18 kuud tagasi, vahetult pärast seda, kui krüptoturul toimus suur langus.

Bitcoini liikuvus on ajas vähenenud. 2017. aasta suvel oli iganädalaselt ringluses umbes 6,7% koguvarust ning igapäevaselt 2%. Tänaseks on nädalane keskmine 4,6% ning 24h keskmine 1%. Aastane keskmine on samuti viimase aasta jooksul 5% langenud.

Mida see kõik tähendab? Hodl Waves’i eksperdid usuvad, et see näitab, et Bitcoinist on saanud palju usaldusväärsem ja stabiilsem varaklass. Krüptovaluuta on tõmmanud aina rohkem ligi pikaajalise perspektiiviga investoreid ning vanad "vaalad" on jätkuvalt oma varasid hoidnud.

Sama arvamust jagas Glassnode’i kaaslooja Jan Happel, kes ütles: "Praegune Bitcoini võrgustiku aktiivsus ja selle kasv viitavad väga heale turuseisule. Ülekannete arv on uuesti kasvama hakanud ning "rahakottide" arv, kus reaalselt on ka Bitcoini sees, purustab iganädalaselt kõigi aegade rekordi."