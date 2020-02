5 olulist nõuannet, mida võiksid teada enne krüptoraha soetamist

1. Veenduge, et mõistate krüptovaluuta ostmisega seonduvaid riske.

Üks peamine viga, mida algajad teevad, on kergeusklikult ICO-desse investeerimine. ICO-de näol on tegemist idufirmadega, kus pakutakse teile võimalust investeerida uude krüptoraha projekti. Vastutasuks saate omale "soodsa" hinnaga uut krüptovaluutat, mis idee poolest peaks kiiresti kasvama hakkama. Fakt on aga see, et enamik idufirmad ebaõnnestuvad ja suure tõenäosusega jääte te lihtsalt oma rahast ilma.

Pidage meeles, et krüptoraha turg ei ole hästi reguleeritud ja järsud muutused on üsna tavalised.

2. Ära ole rumal!

Jah, on arusaadav, et sa tahad rikkaks saada, ja nähes mõnda kiiresti tõusvat krüptovaluutat, tahad sa sellest peost osa saada, kuid tõenäoliselt jäid sa hiljaks. Entusiastid soovitavad krüptoraha ostmisel ära tabada kõige madalama piiri, sest kõik teavad, et pärast langust on oodata tõusu (vähemalt mingil määral).

Alustada tuleks rahulikult. Krüptorahaga kauplemine on riskantne ja soovituslik oleks esialgu investeerida väike summa. Näiteks on võimalus investeerida alustuseks 5% oma sissetulekutest krüptorahasse, et sellest valdkonnast aimu saada. Kui näete, et investeeringutel on jumet, võite vaikselt katsetada ka suuremate summadega, kuid ärge minge ahneks.

3. Võimalusel kasutage riistvaralist rahakotti.