5 suurimat krüptovaluuta negatiivset külge

Krüptoraha turg on äärmiselt volatiilne

Krüptovaluuta väärtus võib lühikese aja jooksul metsikult kõikuda. See teeb krüptorahaga kauplemise ebameeldivamaks ja keerukamaks. See on ka üks põhjustest, miks enamik kaupmehi väldivad krüptorahaga arveldamist.

Hea näitena saab välja tuua, et aastaga on bitcoini hind langenud umbes 10 tuhande dollari võrra.

Positiivne on see, et suured hinnakõikumised võimaldavad osavatel kauplejatel kergesti tulu teenida.

Kahjulik keskkonnale

Krüptoraha (eelkõige Bitcoini) kaevandamise protsess on keeruline ja vajab selleks võimsaid arvuteid, mis omakorda tarbivad palju voolu. Väidetavalt kulub peaaegu 1% maailmas tarbitavast elektrienergiast ainuüksi krüptorahade kaevandamiseks. Loe siit, kui palju mõjutab krüptovaluuta kaevandamine meie kliimat.

Tehinguid pole võimalik taastada

Kui tehingut tehes läheb midagi valesti, siis enamik krüptorahade puhul ei ole võimalik seda enam muuta. Näiteks kui teete ülekannet ja sisestate kogemata vale aadressi, siis olete te oma rahast ilma ja teil ei ole selle probleemi korral mitte kellegi poole pöörduda.

Turvalisus

Krüptoraha on tarkvaral põhinev valuuta. Ükski tarkvara ei ole 100% turvaline, kuna suurtes ja keerukates süsteemides leiduvad peaaegu alati mõned vead. Tuleb lihtsalt loota, et vead suudetakse leida enne, kui häkkerid need avastavad. Enamasti on krüptovaluutade plokiahela süsteemid väga turvalised. Kõige suuremad turvariskid on seotud krüptovaluutade kauplemiskeskkondade ja online rahakottidega.

Kuritegevus