63% eurooplastest arvavad, et krüptovaluutad eksisteervad ka 10 aasta pärast, kuid ainult 49% usuvad Bitcoini

Küsitleti elanikke 10 riigist, sealhulgas Ühendkuningriikidest, Belgiast, Taanist, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Hollandist, Norrast, Poolast ja Hispaaniast.

Enamik Euroopa elanikke usuvad, et krüptovaluutad eksisteerivad ka 10 aasta pärast. Kõikides riikides kinnitas seda üle 55% vastanutest. Kõige optimistlikumad olid Norra elanikud, kellest 73% uskusid krüpto pikaajalisse kestvusesse.

Kui küsiti täpsemalt Bitcoini kohta, siis olid inimesed vähem enesekindlad. Ainult 49% vastanutest arvasid, et suurim krüptovaluuta nii kaua eksisteerib. Veel täpsemaks minnes leiti, et ainult 7% eurooplastest peab kaugemas tulevikus Bitcoini potentsiaalseks investeerimise ja väärtuse hoiustamise vahendiks.

Andy Bryant, bitFlyeri Euroopa osakonna juhataja, lisas kommentaariks, et uuringu tulemused näitavad krüptovaluutade jätkuvat omaksvõttu. Kui varem oli tegemist lihtsalt meedia mulliga, siis nüüd on digirahade ja plokiahela tehnoloogia valdkond palju rohkem realiseerunud. Selles valdkonnas mõjuvõimu omavad inimesed võiksid aina enam tõsta inimeste teadlikkust krüpto kasutusvaldkondade ja kasulikkuse osas. Nii mõistavad inimesed, kui suurt potentsiaali see uus tehnoloogia omab.