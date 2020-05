Analüütikafirma tegevjuht: “Uus krüptobuum on vältimatu”

2017. aasta lõpus toimund suur tõus ja sellele järgnev turu kokkukukkumine on järgneval kahel aastal tekitanud palju ebakindlust. Analüütikafirma sõnul on nüüd tugevad eeldused selle muutumiseks.

Mitu kuud koroonaviiruse levikust põhjustatud erimeetmeid on jätnud majandusele oma jälje. Ärid olid pikalt kinni ja inimestel kästi kodudes püsida ning see on omakorda tekitanud palju töötust. See omakorda piirab oluliselt inimeste kulutamisharjumusi ning kahjustab kogu maailma majandust.

Paljud juhtivad riigid on olukorra parandamiseks otsustanud trükkida suures koguses uut raha, mis viib veel kiirema inflatsioonini ja võib pikemas perspektiivis hoopis suuremaid probleeme tekitada.

Digital Assets Data tegevjuht Mark Alfred ütles, et selline valitsuste reaktsioon tekitab inimestes ebausaldust. Samal ajal on krüptorahade infrastruktuur muutunud aina paremaks ning inimeste huvi krüpto vastu kasvanud. Kõik toimuv on suurepärane eeldus uuele hinnatõusule.

Viimasel ajal on tõusnud krüptovaluutadesse investeerivate institutsiooniliste investorite arv. Otsingumootorite statistika näitab samuti inimeste kiirelt kasvavat huvi digirahade vastu. On põhjust uskuda, et turg on praegu väga heas seisus.