Binance: krüptovaluutade hinnatrendid võivad viidata uue tõusu algusele

Uuringu käigus vaadeldi erinevaid praeguse aja krüptoga seotud trende ja fenomene. Leiti näiteks, et Bitcoini ja teiste krüptovaluutade hinnad on kõige tugevamalt omavahel seotud alates jaanuarist kuni märtsi keskpaigani (aastatel 2014-2019).

Samuti leiti mineviku hinnaliikumiste põhjal, et sel ajal toimunud suured hinnamuutused on sageli just pärast märtsi keskpaika algatanud turul vastupidiseid liikumisi. Näiteks langes sel ajal bitcoini hind 6500 dollari pealt 3100 dollarini, seega võib nüüd andmete põhjal ennustada turu taastumist. Binance’i analüütikud ütlesid, et ilmselt on nüüd turg juba oma madalpunktis ära käinud.

Lisaks leiti, et tänaseks on alternatiivsete krüptovaluutade hinnad vähem seotud Bitcoiniga, kuid samal ajal liikunud rohkem samas suunas USA dollariga. Samuti veel, et nüüdseks omavad institutsioonilised investorid (pangad, investeerimisfondid) ligi 7% digivaluutadest.

Binance pole ainuke. Ka teised krüptovaluutade eksperdid ja analüütikud on öelnud, et ilmselt on Bitcoini kõige madalam hind 3000 dollarit.