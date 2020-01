Bitcoin: 4 suurt eelist teiste krüptovaluutade ees

Bitcoini on kindel kogus

Bitcoin on teistest rahavormidest parem, sest seda on fikseeritud kogus. Maailmas eksisteerib potentsiaalselt 21 miljonit Bitcoini ning seda pole võimalik muuta. Sellisel valuutal puudub inflatsioon ja turg on palju turvalisem. Traditsioonilist valuutat prinditakse pidevalt juurde, samuti on võimalik muuta Ethereumi, Ripple’i ja enamike muude digivaluutade kogust. Tegemist on väga suure eelisega, sest see pakub usalduse ja stabiilsuse, mida teised maksevahendid ei võimalda.

Bitcoinil puudub poliitiline taust

Traditsiooniline valuuta kannab endaga sageli poliitilist väärtust ning seda kontrollivad riikide keskpangad. Bitcoin on neutraalne valuuta, mida ei kontrolli ükski poliitiline osapool. See tähendab, et Bitcoin on väga atraktiivne rahvusvaheline maksevahend, eriti kui riikide vahel on pinged.

Tehniline suutlikkus

Bitcoin on tehniliselt teistest krüptovaluutadest juba aastaid peajagu üle olnud. Samal ajal on tema võrgu kiirus endiselt palju tempokamalt arenenud, kui teistel olulistel krüptovaluutadel. Tänase seisuga on Bitcoini võrgustik 39 korda kiirem kui kiiruselt järgmisel digivaluutal.

Bitcoin pole seotud ühegi organisatsiooniga