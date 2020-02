Bitcoin Goldi hinda kontrollib üks inimene, kes omab üle poole kogu varust

Uurimuses osalenud inimesed on jäänud anonüümseks, kuid nende väide on, et grupp inimesi või keegi üksikisik on aja jooksul omandanud meeletult suure koguse Bitcoin Goldi ning kasutavad nüüd seda, et ülejäänud turuga manipuleerida.

Sellele vihjavad sündmused algasid 2018. aasta augustis, kui keegi hakkas platvormil Bitfinex digivaluutat kokku ostma. Bitcoin Goldi hind tegi mõned ootamatud kõikumised ning siis hakkas järsult langema. Analüütikud leidsid, et sellest hetkest alates ostis keegi endale 1,9 miljonit Bitcoin Goldi, mis on 35-48% kasutusel olevast koguvarust.

Kui see inimene oli oma varu kokku kogunud, hakkas ta seda kasutama, et hinnamuutustelt kasu saada. Jaanuaris tõusis selle digivaluuta hind 5 dollarilt 15 dollarile ning sel hetkel hakkas ta enda osa maha müüma ja samal ajal Bitfinexist välja võtma, et oma krüptorahade jaotumist hajutada. Analüütikute arvates ei saa see hinnatõus olla loomulik, sest sellele ei eelnenud ühtegi positiivset uudist BTG kohta ning graafikutest on näha, et kõik 1,9 miljonit Bitcoin Goldi osteti väga süstemaatiliselt ning kindlate ajavahedega.

Kogutud Bitcoin Gold jõudis järgmisena Korea krüptovahetusplatvormi Bithumb. Kuna seal on registreerimiseks vaja kohalikku isikukoodi, siis arvatakse, et raha omanik on ka sealt pärit. Hiljuti on sarnast käitumist nähtud ka platvormil Binance. Kui raha omanik on ühel platvormil hinda tõstnud, kannab ta oma raha odavamalt platvormilt kallimale ning müüb seda seal.