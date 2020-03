Bitcoin on investorite silmis kindlustanud oma rolli kui “digitaalne kuld”

Michael Sonnenschein, Grayscale Investmentsi juhataja ütles 2. märtsil, et digirahad on jõudnud uude investeerimisajastusse. Kaks aastat tagasi uskusid krüptovaluutadesse vaid vähesed entusiastid, ülejäänud investorid suhtusid nendesse väga kriitiliselt. Tänaseks on mitmed institutsioonilised investorid öelnud, et peavad digirahade omamist oma portfoolios vajalikuks.

Bitcoin on ajas tõestanud, et sobib väärtuse hoiustamiseks ning temast on saanud “digitaalne kuld”. See tähendab, et investorid kasutavad Bitcoini oma portfoolios riskide maandamiseks, nii nagu varem kasutati võlakirju või kulda. See on midagi täiesti uut.

Gayscale’i Bitcoini Investeerimisfond (GBTC) omab kokku 1,5% kogu eksisteerivast Bitcoini varust, mis on tänasel hetkel väärt 3 miljardit dollarit. Sonnenschein usub, et hiljuti möödunud “krüptotalv” mõjub pikas perspektiivis digivaluutadele ainult hästi. Tema sõnul viitavad kõik asitõendid sellele, et digirahade varaklass ei ole kuhugi kadumas ning aja jooksul peavad suured investeerimisfirmad ja kauplemisplatvormid võimaldama oma klientidel nendesse investeerida.

Grayscale pakub võimalust investeerida kümnesse krüptofondi. Sonnenchein lisas lõpetuseks, et praegu on raske ennustada, millised digirahad jäävad püsima ning millised kaovad. Ta ei soovita eelistada Bitcoini teistele valuutadele.