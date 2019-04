Bitcoin on kahe nädalaga tõusnud üle 1000 dollari

Bitcoin (BTC) maksis täpselt 2 nädalat tagasi ligikaudu 4000 dollarit. Hetkel on bitcoini väärtus tõusnud 5100 dollarile ehk selle paari nädalaga on hind tõusnud 21%. Tegemist on kõrgeima hinnaga alates 2018 aasta novembrist.

Bitcoini 14 päeva graafik coinmarketcap.com



Ethereumi (ETH) väärtus on 14 päevaga kasvanud 16%. 29. märtsil maksis 1 ethereum 138 dollarit ning hetkel on ethereumi väärtus 164 dollarit.

Ethereumi 14 päeva graafik coinmarketcap.com



Ripple (XRP) väärtus on võrreldes bitcoini ja ethereumiga tõusnud kõige vähem. 14 päeva tagasi oli ripple väärtus 0,308 dollarit ning hetkel maksab üks ripple 0,325 dollarit. Protsentuaalselt on hinnatõus vaid 5%.

Ripple 14 päeva graafik coinmarketcap.com



Tihti toimuvad sellised suured hinnamuutused peale mõne väga positiivse uudise avalikustamist, kuid sel tõusul polnud esialgu mingit näilist põhjust. Loe lähemalt siit, mis võis põhjustada sellist järsku krüptoraha tõusu.