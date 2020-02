Bitcoin on langenud 2 nädalaga ligikaudu 2000 dollari võrra

Bitcoini väärtus oli 2 nädalat tagasi (13. veebruaril) 10 425 dollarit. Täna on Bitcoini hinnaks ligikaudselt 8600 dollarit. Selle aja jooksul on hind langenud 1800 dollari võrra ehk 17,5%.

Bitcoini 2 nädala graafik:



Ethereumi väärtus oli 2 nädalat tagasi 270 dollarit ja hetkel on ühe Ethereumi väärtus 225 dollarit. Ethereum on selle ajaga langenud 45 dollarit ehk ligikaudu 16%. Allolevas Ethereumi graafikus on kollaselt välja toodud ka Bitcoini graafik. Selgelt on näha, et mõlemad krüptovaluutad on väga sarnaselt kõikunud.

Ethereumi 2 nädala graafik: