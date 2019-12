Bitcoin on langenud 3 kuu jooksul 30%. Kas hea aeg ostmiseks? ärileht.ee RUS 1

Bitcoini hind on langenud 3 kuu jooksul ligikaudu 30% võrra. Enamus teavad, et Bitcoin on väga volatiivne valuuta ning seetõttu on võimalik sellega kaubeldes palju võita või kaotada - tähtis on ära tabada õige hetk ostmiseks ja müümiseks.