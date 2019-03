Bitcoin on tehnoloogia, mitte ainult rahateenimise võimalus

Intervjuus räägiti praegusest krüptoturu seisust. Sun, kes on ühtlasi ka BitTorrenti tegevjuht, ütles, et noorema põlvkonna huvi ja usk nende töösse ei ole turuhinna langemise tõttu muutunud. Ta ütles: “Isegi kui Warren Buffet kritiseerib avalikult Bitcoini, näen mina selles uuendusmeelsemale põlvkonnale väga head võimalust.” Sellele lisas Sun, et Bitcoin on pigem tehnoloogia kui ainult ärivõimalus.

Samuti rääkis ta eri viisidest, kuidas juba lahendatakse või on võimalik lahendada Bitcoini skaleerimisprobleeme. Kõige tuntum neist on Välguvõrgustik (Lightning Network). Ta usub, et kõige suurem krüptovaluuta on jõudmas punkti, kus sellel tehnoloogial on võimalik sõna “internet” tähendus täielikult ümber kirjutada ja algamas on täiesti uus arenguetapp.

Mitmed avalikud Bitcoini kritiseerijad, sealhulgas JPMorgani tegevjuht Jamie Dimon ning Warren Buffet, on viimasel ajal krüptovaluutade halvustamisest hoidunud. Kuu aega tagasi avalikustas JPMorgan, et on loomas firmasiseseks kasutuseks oma digivaluutat.

Justin Sun ütles intervjuus, et tema jaoks pole nende loodud krüptoraha TRX turuhind üldse oluline. TRX on suuruselt kümnes krüptovaluuta ning nende turuväärtus on hetkel 1,52 miljardit dollarit.