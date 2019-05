Bitcoin tõusis aprillis üle 1200 dollari

Bitcoini (BTC) väärtus oli 1. aprillil umbes 4100 dollarit. Hetkel on ühe bitcoini väärtus 5377 dollarit ehk kuu ajaga tõusis bitcoini väärtus ligikaudu 23%.



Ethereum (ETH) on aprilli jooksul kasvanud 13%. Kuu alguses oli ühe ethereumi väärtus 141 dollarit ning täna maksab üks ethereum 161 dollarit.



Litecoini (LTC) väärtus oli eelmise kuu alguses 60 dollarit ning nüüdseks on see tõusnud 73 dollarini. Protsentuaalselt on 30 päevaga litecoini väärtus tõusnud ligikaudu 18%.