Bitcoini hind jäi alla 7000 dollari. Kas turg on end kohe korrigeerimas?

Sama juhtus aktsiaturgudel. USA aktsiaturg on nädalaga 25% tõusnud, kuid langes viimasel hetkel enne nädalavahetust uuesti 4%. Kas ka Bitcoini ootab lähiajal uus langus?

Tehniline analüüs näitab, et hinnatõusuks on vajalik, et krüptovaluuta hind tõuseks üle 6900 dollari. Hetkel on veel ebaselge, kas alanud on tõusu- või langustsükkel. Turg saab ajas küpsemaks ning sellises olukorras võtavad tavaliselt uued tsüklid kauem aega kui varem. Languse korral võib juhtuda, et Bitcoini hind püsib mitu kuud 4000 dollari juures.

Aktsiaturud on liikunud krüptovaluutadega sarnaselt. Dow Jones’i indeks tõusis nädalaga 25%, kuigi USAs on nüüdseks rekordiliselt töötuid ning koroonaviirus levib seal üllatava kiirusega. Enne seda langes Dow Jones’i indeks 40%.

Analüütikud arvavad, et kui Bitcoini hind tõuseb üle 6900 dollari, siis on väga tõenäoline, et tõus jätkub kuni 7500 dollarini. Hetkel tundub uus langus siiski tõenäolisem, arvestades, et maailma majandus on praegu väga ebastabiilne. Sellises olukorras on väga tähtis olla kannatlik. Majanduslik olukord on praegu etteaimamatu ning see võib veel mõnda aega nii püsida.