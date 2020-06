Bitcoini hind on olnud pikemat aega stabiilne

Vaadates Bitcoini viimase kahe kuu graafikut, siis näeme, et selle aja jooksul oli Bitcoini väärtus kõige odavam 10. mail, makstes 8521 dollarit. 2. juunil tõusis Bitcoini väärtus järsult ainult üheks päevaks 10167 dollari peale, kuid langes järgmisel päeval tagasi 9500 dollarini.

11. mail toimus kauaoodatud Bitcoini pooldumine. Kuigi paljud ootasid pooldumise hetkel suurt hinnatõusu, jäi krüptoraha hind paigale. See kinnitab ekspertide arvamust, kes väitsid, et tänu investorite kasvanud teadlikkusele oli hinnatõus juba selleks hetkeks ära toimunud. Twitteri ja Google’i statistika näitab, et pooldumine on Bitcoinile toonud rekordiliselt palju tähelepanu. Krüptovahetusplatvormidega liitujate arv kasvas samuti märkimisväärselt.

Raske on ennustada, mis saab edasi. Viimasel ajal on koroonaviirus jälle levima hakanud ning kardetakse uut lainet - see aga hirmutab investorid eemale.