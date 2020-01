Bitcoini hind tegi 5 minutiga uskumatu languse

Bitcoini väärtus on langenud tänase päeva jooksul 9200 dollari pealt 8600 dollari peale ehk protsentuaalselt ligikaudu 7,3%. Kõige üllatavam on see, et Bitcoini hind langes 5 minutiga 514 dollari võrra. Hetkel ei ole teada, mis võis olla sellise järsu hinnalanguse taga.

Kui vaadata nädala graafikut, siis Bitcoin on endiselt tõusuteel ning kasvanud nädalaga üle 6%.

Teine kõige kuulsam krüptovaluuta Ethereum (ETH) on 24 tunni jooksul langenud 5,2%. Nädala jooksul on Ethereum tõusnud ligikaudu 14%. Hetkel on ühe Ethereumi väärtus 164 dollarit.