Bitcoini hind tõusis poole tunniga 17%

Praeguse seisuga on Bitcoini väärtus 24 tunniga 16 protsenti kasvanud. Suuruselt kaks järgmist krüptovaluutat Ethereum (ETH) ja Ripple (XRP) tõusid samuti 8 protsenti. Litecoin (LTC), Cardano (ADA), Tron (TRX) ja Monero (XMR) väärtused tõusid kõik üle 10%.

Kellaaja ja statistika järgi on näha, et tõus toimus Aasia turgude avamisaegadel ja kauplemismahud olid väga suured. See viitab analüütikute sõnul võimalusele, et algamas on uus tõusutrend. Bitcoini toetajad räägivad nüüd järgmistest olulistest hinnatasemetest. Mõned leiavad, et psühholoogiliselt on turu jaoks järgmine oluline hind 5000 dollarit, teised ootavad juba tõusu 6000-le.

Investor Josh Rager ütles 31. märtsil Twitteri vahendusel, et järgmise tõusutsükli tipphinnaks saab olema 150 000 dollarit. Paljud on selles osas skeptilised, samas mõned pakuvad veel suuremaid numbreid. Täna võib igatahes selgelt öelda, et Bitcoini hind on viimasel ajal püsivalt tõusnud ja on praeguseks saavutanud viimase 4 kuu tipp-punkti.