Bitcoini investorite käitumine jäljendab 2016. aastat

Bitcoini vaaladeks kutsutakse inimesi, kellel on vähemalt 1000 Bitcoini (väärtus ca 6,92 miljonit dollarit). Selliste inimeste hulk on viimasel ajal kasvanud ning andmed näitavad, et täpselt sama muutus toimus ka enne 2016. aasta plokiahela jagunemist.

Plokiahela jagunemine ehk poolitus leiab aset mai keskel. Praegu ehk kuu aega enne jagunemist on kokku ca 1850 rahakotti, milles on üle 1000 Bitcoini. 2016. aasta jagunemise eel oli see number peaaegu sama. Sellest võib järeldada, et kogenud investorid tunnevad krüptovaluutade turgu hästi. Hetkel on kogu maailma majanduses palju ebakindlust. Sellest hoolimata tundub, et Bitcoini vaalad on enesekindlad ja nad arvavad, et praegu on hea aeg oma varusid kasvatada. See viitab ka faktile, et digivaluuta hinnal on veel kasvuruumi.

Tuntud vaalade kommentaarid on samuti optimistlikud. Krüptovahetusplatvormil Bitfinex kuulsust kogunud J0e007 kritiseeris hiljuti ühte levivat Bitcoini hinnamudelit, kus tema sõnul jõudis hind liiga kiiresti 100 000 dollarini. Samal ajal kinnitas ta, et usub ka ise, et Bitcoin on kunagi seda hinda väärt. Hetkel jääb krüptovaluuta hind napilt alla 7000 dollari.

Ka väikeinvestorid on hetkel oma varusid suurendamas. Rahakottide arv, kus on vähemalt 1 Bitcoin, on samuti kõigi aegade kõrgeim. Tundub, et hetkel valitseb kogu turul soov juurde investeerida ja oma praeguseid varusid hoida.