Bitcoini kaevandaja leidis kogemata 8,5 miljoni dollari väärtuses krüptoraha

Kasutaja väitis, et kaevandas “kaua aega tagasi” Bitcoini, kasutades oma arvuti graafikakaarti, ning oli hiljuti leidnud oma mälupulgalt rahakotifaili. Ta ei olnud teadlik, kuidas krüptorahaga kauplemine käib ning tal soovitati need Coinbase’i vahendusel maha müüa. Lisaks sellele sai ta teada, et tal on ligipääs ka igale plokiahela jagunemise käigus tekkinud digivaluutadele.

Plokiahela jälgimisest selgub, et tema Bitcoinid olid kaevandatud 2010. aasta 24. augustil ning nad liikusid tõepoolest edasi Coinbase’i rahakotti. 12. märtsil postitas whoamisoon Bitcointalki foorumisse oma tänusõnad ning lisas, et loodab, et sellest on abi ka teistele sarnastele juhtumitele.

On selge, et ta müüs oma digivaluutad maha enne 13. märtsi, mis tähendab, et Bitcoini hind oli siis veel vähemalt 8000 dollarit ja ta teenis selle müügiga umbes 8 miljonit dollarit. Aastate jooksul jagunemiste käigus tekkinud lisavaluutade koguväärtuseks oli veel umbes 500 000 dollarit.