Bitcoini megainvestor kadus, kui Bitcoini hind tõusis 10 000 dollarini

Bitfinexi kõige suurem vaal oli Bitcoini kommuunis tuntud kui Joe007. 7. mail jättis ta oma Twitteri kontole hüvastijätukirja. See kiri pole tänaseks enam nähtav, kuna ta kustutas oma konto, kuid paljud tema jälgijad tegid tema postitusest pilti. Ta kustutas oma andmed ka Bitfinexi avalikust statistikast ning nüüd ei näe keegi tema kauplemisajalugu ja seda, kui palju ta selle käigus teeninud on.

Joe007 kaotas märtsis 20 miljonit dollarit, kuna panustas Bitcoini hinna langusele. Oma lahkumiskirjas ütles ta, et krüptovaluutadega kauplemine oli väga põnev, kuid see oligi mõeldud olema lühiajaline eksperiment.

Joe007 on väidetavalt maailma kõige edukam krüptokaupleja. Ta teenis iga kuu keskmiselt 10 miljonit dollarit, mis tegi 6 kuuga kokku üle 60 miljoni. Samal ajal kui tema teenis hiigelkasumi, kaotasid kõik teised temaga samaväärsed kauplejad keskmiselt 25 miljonit dollarit. Joe007 teenis oma Bitfinexis veedetud aja jooksul 86 miljonit dollarit rohkem, kui kõik teised avalikult oma tulemusi näidanud kauplejad kokku.

Pärast 6 kuust suurt edu lahkus ta Bitfinexist kohe pärast esimest suuremat kaotust. Ta arvas, et Bitcoini hind hakkab uuesti langema. Samas oli ta ka varem öelnud, et juhul, kui Bitcoini hind tõuseb uuesti 10 000 dollarini, on tema arvates tegemist turumanipulatsiooniga ning see viib lõpuks uue kokkukukkumiseni.