Bitcoini pooldumine on kohe kohal. Kas Bitcoini hind tõuseb taevasse?

Homme toimuv Bitcoini pooldumine ei ole esmakordne sündmus. Sama toimus juba aastatel 2012 ja 2016. Nii nagu eelmistelgi kordadel, väheneb nüüd kaevandamisest saadava Bitcoini hulk 50% võrra. Minevikus on see iga kord krüptovaluuta hinda märkimisväärselt tõstnud.

Seekordne pooldumine leiab aset hoopis teistsuguses keskkonnas. Inimeste teadlikkus krüptovaluutadest on kõvasti tõusnud ning palju rohkem inimesi on krüptosektoriga ühel või teisel viisil seotud.

Kaevandamisest saadava Bitcoini hulga vähenemine tähendab, et turule tekib varasemast palju vähem uut digiraha. Enamik kaevandusfirmadest ei saa praeguste seadmetega enam kõrgete elektrihindade tõttu oma tegevust jätkata. See tähendab, et neil tuleb kas tellida uued, võimsamad seadmed või oma tegevus lõpetada. Mõlemal juhul tuleb neil oma tegevus vähemalt ajutiselt peatada ning see vähendab kaevandatava Bitcoini hulka veelgi rohkem.

Kaevandusfirmadel kulub toibumiseks umbes aasta. Selle aja jooksul on neil võimalik hankida piisavalt uusi seadmeid ning need täisvõimsusel tööle panna. Selleks hetkeks on kogu võrk võimsam kui kunagi varem ning see mõjub kogu võrgustikule hästi. Mõlema eelnenud pooldumise järel on Bitcoini hind aasta hiljem hakanud kiirelt tõusma. Paljud arvavad, et lootus tulevasest tõusust on juba hakanud turuhinda kergitama.

Praegu on ka psühholoogiliselt soodne aeg hinnatõusuks. Koroonaviiruse epideemia mõjus negatiivselt nii traditsioonilistele turgudele kui krüptovaluutadele. Samal ajal on krüptovaluutade hind kiiremini taastunud kui aktsiaturg või kuld. See toob kindlasti lisatähelepanu nii eesolevale pooldumisele kui ka digirahade turule üldiselt.

Koroonaviirus on tõstnud inimeste usaldamatust traditsiooniliste valuutade vastu. Kuna paljud riigid, eesotsas Ameerika Ühendriikidega, on otsustanud majanduse elavdamiseks printida suurel hulgal raha, siis näevad paljud uued investorid Bitcoini kui turvalist kohta oma raha hoiustamiseks. Kõike arvesse võttes võib eeldada, et ühel või teisel põhjusel tõuseb lähitulevikus inimeste huvi Bitcoini vastu.