Bitcoini väärtus on 2 nädalaga rohkesti tõusnud

1. jaanuaril oli Bitcoini väärtus ligikaudu 7100 dollarit. Hetkel, 15. jaanuaril on Bitcoini hind 8800 dollarit. See tähendab, et kahe nädala jooksul on Bitcoini hind kerkinud 20% võrra. Arvatakse, et suure hinnatõusu juures mängib suurt rolli USA ja Iraani vaheline konflikt.

Viimati kasvas Bitcoini väärtus sellise kiirusega 2019. aasta oktoobri lõpus, kui Bitcoini hind tõusis 2 päevaga rohkem kui 2000 dollari võrra.