Bitcoini väärtus on viimase kuu jooksul olnud tõusuteel

Bitcoini väärtus oli täpselt kuu aega tagasi ligikaudu 5000 dollarit. Hetkel on ühe Bitcoini väärtuseks 7000 dollarit. Kuu ajaga on Bitcoini hind kerkinud 2000 dollari ehk 40% võrra. Viimase nädala jooksul on Bitcoini väärtus püsinud suhteliselt stabiilsena 7000 dollari juures. 24 tunni jooksul on Bitcoini hind tõusnud 4,3%.

Ethereumi ehk populaarsuselt teisel kohal oleva krüptovaluuta väärtus oli kuu aega tagasi 110 dollarit.

Kuu jooksul on Ethereumi hind tõusnud 54%, makstes hetkel 170 dollarit. Viimase 24 tunni jooksul on Ethereumi väärtus tõusnud 8%. Ethereumi graafikul on kollaselt ära märgitud ka Bitcoini kõver, mis on suhteliselt sarnane Ethereumi omale.