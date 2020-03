Bitcoini väärtus on viimastel päevadel olnud stabiilne ärileht.ee RUS

Enamik juba teavad, et koroonaviiruse pandeemia on krüptoraha turgu mõjutanud drastiliselt. Viimased päevad krüptoturul on olnud üsna rahulikud. Tänane päev on aga näidanud, et krüptoraha turg hakkab vaikselt jälle hoogu sisse saama, kuna enamik populaarsematest krüptovaluutadest näitavad väikest kasvutrendi. Toome välja Bitcoini viimase aja hinnamuutused.