Bitcoini väärtus taas tõusuteel! Mida arvavad eksperdid?

Aktsiaturg on jätkuvalt languses ning USA futuurid langesid päeval kolme minutiga rohkem kui 5%, mis sundis nende süsteemi end automaatselt välja lülitama. Ameerika Föderaalreserv prindib täisvõimsusel raha juurde, et “elavdada kriisijärgset majandust”. On selge, et viimastel nädalatel juhtunu mõjutab kogu maailma.

Hetkel on vara kindlalt väita, kuidas kriis krüptovaluuta hinda pikemas perspektiivis mõjutab, kuid analüütikud on juba optimistlikud. Statistik Willy Woo ütles, et Bitcoini hind on juba aktsiaturu omast lahku minemas. 2008. aasta majanduskriisis juhtus täpselt sama kullaga. Kulla hind langes algul kahe kuu jooksul 24% ning siis hakkas kiirelt tõusma, sest investorid otsisid turvalist kohta, kuhu oma raha suunata. Woo arvab, et sel korral hakkavad tõusma nii Bitcoin kui kuld, kuid lisas, et kindlalt saab seda öelda alles veel ühe nädala möödudes.

Changpeng Zhao, krüptovahetusplatvormi Binance tegevjuht, ütles, et koroonaviirus ei ole praeguse kriisi põhjustaja. Tema sõnul viitab praegu toimuv sellele, et maailma majandus on liiga kergelt mõjutatav. Investorid on hetkel kas hirmust või vajadusest tulenevalt oma vara maha müünud ning see on tõstnud tavavaluutade, eriti dollari hinda. Ühel hetkel see pöördub ja nad hakkavad jälle oma portfooliot täiendama. Zhao lisas: “Veel pole inimesed ilmselt Bitcoini juurde ostma hakanud, nad paanitsevad endiselt tualettpaberi pärast. Kui jutt käib massilisest rahutusest, siis läheb aega, enne kui muutused majanduses kajastuvad.”

Zhao on kindel, et Bitcoinist saab “digitaalne kuld”, ehk turvaline koht, kus oma raha hoida. Samas lisas ta, et see ei tähenda, et krüptoraha hind peaks alati kriisiajal aktsiaturule vastupidiselt tõusma hakkama.