Bitcoini “Välkvõrk” on muutumas kõigile kättesaadavaks

Tegemist on esimese suure krüptovahetusplatvormiga, mis seda võimaldab. Seda võrku kasutades toimuvad ülekanded hetkega ning ülekandetasud on nullilähedased. Ardoino lisas, et kui see võimalus laialdasemalt levima hakkab, muutub krüptorahade kasutamine alatiseks.

Välkvõrk on tegelikult alates 2018. aasta algusest toimiv olnud. See sai loodud, et võimaldada Bitcoini võrgustikus sama-aegselt rohkem ülekandeid . Kahjuks on Välkvõrgu arendamine olnud pikalt algfaasis ning kasutamine olnud kättesaadav ainult tõsistele tehnikahuvilistele.

Välkvõrgu kättesaadavaks muutumist on pikalt oodatud. Siiani on Bitcoini suurimaks murekohaks olnud aeglased ülekanded ja väga suured ülekandetasud. Nüüd on see lahenemas ning seetõttu on Ardoino sõnul Bitcoinist saamas kõige parem valuuta nii igapäevamakseteks kui ka suurte summade hoiustamiseks.