Bitcoinide hinnaanalüüs 15.01.20

Bitcoinide hind on viimase kuu aja jooksul tõusnud üle 30% ning võib selle aasta jooksul veel tõusta.

Artiklile on lisatud graafik koos toetus ja vastupanu aladega (ing. k. support & resistance) ja sinna on ka lisatud trendijoon, mis töötab lisavastupanualana.

Eelmise nädala kõige madalam hind oli $7,340 ning kõrgpunktiks oli $8,460. Graafikult on näha, et punase trendijoone juurest ei suudetud ajutiselt hinda enam ülespoole suruda ning hind jõudis korrektuuri käigus $7,670 alasse. Ostjad ei lasknud hinnal kaua madalal püsida ning eelmise nädala lõikes liikus hind kokku 11% üles.

Selle nädala jooksul on hind teinud uue tipu $8,900 juures ning läbistati $8,600 vastupanu ala. Hind on nädala lõikes tõusnud üle 6%. Järgmine vastupanu ala on $9,150 juures ning toetusala asub $7,860 ja $8,000 ala vahel.

Veel on vara öelda, kas hind suudab lähitulevikus üle $8,600 püsida või mitte ning $8,900 alast võib toimuda korrektuur. Pikemas perspektiivis on viimase paari kuu jooksul toimunud hinnakujundus pigem positiivne ning on võimalik, et järgmise paari kuu jooksul näeme hinda veel kõrgemal.

Kliki pildil ja vaata detailset vaadet.

Teised krüptovaluutad on samuti viimase kuu aja jooksul jõudsalt üles liikunud.

Ethereum +40%

XRP +35%

Litecoin +60%

Bitcoin Cash +100%

EOS +70%

Suurele kasvule järgneb alati tugev korrektuur. Arvestades hiljutisi hinnaliikumisi tuleb olla eriti ettevaatlik, kui mõeldakse krüptovaluutadesse investeerimise peale. Riske tuleb hoolikalt maandada ning kasutada kindlat kauplemisstrateegiat.

Artiklis kirjeldatud informatsioon on loodud üksnes turunduslikel eesmärkidel xChange AS'i poolt, mille üle teostab järelevalvet RAB, omades tegevuslube nr FVR000034 ja FRK000026. Virtuaalvääringute ost, müük ja hoidmine ei kujuta endast investeerimisteenuseid ning xChange AS ei osuta investeerimisnõustamist ega anna investeerimissoovitusi. Turunduslik sisu ei ole suunatud isikutele, kes asuvad jurisdiktsioonides, kus mistahes tegevus virtuaalvääringutega on keelatud.

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Enne lepingu sõlmimist tutvuge finantsteenuse tingimustega ja vajaduse korral konsulteerige meie spetsialistidega.